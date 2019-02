Az MNB csütörtök reggel teszi közzé a devizatartalékok január végi állásáról szóló statisztikáját, nem sokkal később pedig a KSH közöl újabb kulcsfontosságú decemberi adatot az ipari termelés alakulásáról. Külföldön a legfontosabb a Bank of England kamatdöntése lehet, a brit jegybank szinte biztosan szinten tartja majd az alapkamatot, a nagy kérdés inkább az lesz, milyen utalásokat tesznek az egyre inkább akadozó Brexit-folyamatra.

A Richter árbevétele az elemzői várakozásokat felülteljesítve új negyedéves csúcsra emelkedett a negyedik negyedévben, miután a társaság hazai és amerikai bevételei is kétszámjegyű növekedést produkáltak. Azonban míg a Richter az árbevétel és a bruttó fedezet esetében felülteljesítette a várakozásokat, az üzleti tevékenység eredménye és az adózott eredmény jelentősen elmaradt ezektől, miután a társaság az Esmyahoz kapcsolódó értékvesztés elszámolása miatt 7,6 milliárd forintos üzemi veszteségről számolt be, míg a Richter nettó eredmény soron 16,4 milliárd forintos veszteségről számolt be a negyedik negyedévben.

