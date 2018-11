Mit tud egy közel 1 millió forintos tévé? - Leteszteltük

65 colos (165 cm) és 55 colos (139 cm) méretben kapható

falra szerelhető

a kijelzőt több mint 8 millió önállóan vezérelt képpont alkotja, az egyénileg vezérelt pixelek képesek egyenként szabályozni, vagy akár kikapcsolni a fényerejüket

a képfelbontás 3840 X 2160 pixel

Alpha 9 Intelligens Processzort kapott a készülék, ami egyedülálló zajcsökkentéssel tiszta, éles képeket generál alacsony felbontás mellett is, képjavító funkciója külön-külön dolgozza fel a képen megjelenített objektumokat a kontrasztarány növelése érdekében

webOS 4.0 operációs rendszer fut rajta, ami hangfelismerő/vezérlő rendszerrel rendelkezik, kompatibilis az Amazon intelligens személyi asszisztensével, az Alexával és a Google hasonló szolgáltatásával

a "szokásos" HDMI mellett a Wi-Di (Wireless Display) technológiával PC-t is lehet csatlakoztatni kábel nélkül, a Miracast pedig lehetővé teszi Androidos okostelefonok képernyőjének tükrözését a televízióra

a nagyobb változat 750 ezer forintért szerezhető be a legolcsóbban az Árukereső gyűjtése szerint.

Mi az az OLED-technológia? Az OLED (Organic Light-Emitting Diode) olyan LED, ahol a fénykibocsátásért felelős réteg szerves vegyület, amely elektromos áram hatására világít. Leggyakrabban két elektróda, az anód és a katód között elhelyezkedő szerves vegyületrétegből áll. Leginkább lapos képernyőkön alkalmazzák, a nagy előnyük az LCD-kijelzőkhöz képest, hogy közvetlenül bocsátják ki a fényt, ezért nagyobb szögből láthatók, mint a folyadékkristályosok és alig használnak áramot a fekete vagy sötét képpontokhoz. Az OLED-ek válaszideje is sokkal gyorsabb, a töredéke az LCD-khez képest.

Az LG 2013-ban kötelezte el magát magát az OLED-technológia fejlesztése mellett, amelyhez riválisai csak a tavalyi évben csatlakoztak. Jól lavírozik a teljesítmény és az ár között, széles termékskáláján mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelő készüléket. A 2018-as modellben az elődökhöz képest papíron csekélynek tűnnek a változások, a jól bevált paneleken nem sokat változtatott az LG, ezúttal inkább a hardver és a szoftver harmóniába állítására fókuszált. Sok munkát tett a processzorokba, így a televíziója okosabb és gyorsabb mint valaha és a képminőség is látványosan javult.

Forrás: LG

A dizájn

Az LG OLED-televízióinál megszokott letisztultság itt is visszaköszön. A készülék hihetetlenül vékony, kerete alig van és miután az OLED-panel egy üveglapon fekszik, és az üveglapon van a talp, így olyan érzésünk támad, mintha a képernyő a levegőben lebegne.

Forrás: Portfolio

A képernyő

A képalkotási technológiának köszönhetően, hogy minden egyes képpontot egy külön vezérelhető OLED világít meg, a televízió képes a tökéletes fekete szín előállítására. A processzor fejlett zajcsökkentő és képmódosító funkcióinak köszönhetően pedig a nézők élnénk, tiszta, szép színárnyalatokat nézhetnek. A 4K-s televíziók előnyeit természetesen 4K-s videókkal élvezhetjük ki a leginkább, ezen a területen folyamatos a fejlődés, a Netflix például már rengeteg 4K-s tartalmat kínál és játékkonzolokkal is kihasználhatjuk a 4K minden előnyét.

Forrás: LG

Ha játékra használnánk

Értékelés

Nem kétséges, hogy a televízió nagyszerű, az LG OLED-televíziói a csúcskategóriát képviselik. Gyönyörű képek, egyszerű dizájn és vannak elérhető árú készülékek. Ugyanakkor a médiatartalomnak még mindig fel kell nőnie ezekhez a televíziókhoz. A Netflix 4K-s felbontását gyönyörűen jeleníti meg az LG csúcsmodellje, így azoknak ajánlanám ezt a tévét, akik legalább HD kábeltévé csomaggal, Netflixszel és/vagy 4K képes konzollal használnák a mindennapokban.

A televízió képes a másodpercenkénti 120 képkocka/másodperces HFR (High Frame Rate) tartalmak megjelenítésére is, bár ilyenből sincs túl sok egyelőre. Az egyik ilyen például a 2016 októberében bemutatott "Billy Lynn hosszú, félidei sétája" című angol-kínai-amerikai filmdráma volt. A másodpercenkénti 120 képkockás frissítés több mint az ötszöröse annak, amit Hollywood általában használ, 4K felbontás esetén játékokban találkozhatunk még 48-as frissítési rátával.Először egy Playstation 4-gyel, később egy Xbox 360-nal is teszteltük a tévét, és talán mondani sem kell, de egy ilyen nagyméretű készüléken valóban elképesztően fontos volt, hogy 4K felbontású legyen a konzol által sugárzott kép. Az Xbox 360 HD-Ready /Full HD képe 1-2 méteres távolságon belül (ahogy egyébként a legtöbbet használtuk a konzolokkal) életlen hatást kelthet egy nagy méretű tévén, 4-5 méterről ugyanakkor megfelelő akár a full HD is.