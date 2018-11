Mobilfüggő vagy? 6 lépés, amivel újra visszanyerheted az irányítást az életed felett

Képzeld azt, hogy ez egy diéta

A digitalizáció korában egyre többen vagyunk, akik szó szerint függenek az okostelefonjuktól. Az Ofcom felmérése szerint a britek átlagosan 12 percenként ellenőrzik az okostelefonjukat és a 25-34 éves korosztály 78 százaléka azt állítja, hogy nem tudja az okostelefonja nélkül élni.Tény, hogy ezek a kütyük megkönnyítik az életünket, de számos tanulmány azt mutatja, hogy a közösségi média túlzott használata negatív hatással lehet a mentális és a fizikai állapotunkra, például rontja az alvásminőséget és a szociális interakciókat is gyengíti.Az önmagát "digitális méregtelenítési szakértőnek" valló Tanya Goodin kutatta az internetfüggőséget és tanácsokkal látja el azokat, akik szeretnének megszabadulni tőle. Ezeket 6 pontba foglalta:Úgy kellene gondolnunk a "digitális diétára" mint egy diétás étrendre és meg kell határoznunk, hogy mit tartunk "junk foodnak". A hatékony diéta általában személyenként változik, ez igaz a digitális diétára is. Fontos meghatároznunk, hogy mivel töltünk el túl sok időt: munkahelyi e-mailekkel, vagy a Twitterrel. Ha pedig azonosítottuk őket, akkor megtettük az első lépést afelé, hogy egy egészségesnek tűnő "diétát" alakítsunk ki.Mindenkivel előfordul, hogy úgy érzi, aznap már túl sokat töltött a technológiával. Ha egész nap egy képernyő előtt ülsz, akkor a szabadidődet már nem töltheted szintén egy kijelző előtt. Vissza kell fogni a "képernyőhasználatot", például reggelente, az ebédnél, vagy amikor este otthon vagy - tanácsolja.Némítsd le a telefonod és kapcsold ki az értesítéseket. Az önkontroll és az értesítések közötti harcot mindig az értesítések nyerik. Vagy legalább válogass köztük és csak azokat tartsd meg, amelyek nélkül tényleg nem tudsz élni.Folyamatosan késztetést érzel arra, hogy végiggörgesd a közösségi médiát? Ezen könnyen lehet segíteni, ha leszeded a telefonról az alkalmazásokat. Ha ezt túlságosan vadnak érzed, akkor próbáld ki először csak egy-egy napra vagy egy hétvégére és meglátod, hogy órákat spórolsz meg az online eltöltött időből. Vagy legalább rejtsd el őket mappákba, hogy minél kevésbé legyenek szem előtt.2012-ben a McKinsey felmérése szerint egy tipikus magasan képzett dolgozó a munkahetének 28 százalékát tölti e-mailekkel. Ha az e-mailek folyamatos ellenőrzése elvonja a figyelmet a többi munkáról, akkor egy jó megoldás lehet, ha csomagban kezeled őket. Például naponta 2-3 alkalommal ellenőrzöd csak.Legyenek olyan helyek az életedben, ahol nem "engedélyezed" a telefont. És nem csak a nyaralásodon, hanem nevezz ki ilyen zónákat otthon is, legyen például a konyha vagy a fürdőszoba telefonmentes zóna, ahová be sem viheted.