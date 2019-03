Mobius: Theresa Maynek távoznia kellene

Mobius szerint Theresa May nem rendelkezik vezetői képességekkel. Egy olyan emberre lenne szükség helyette, aki kimondja, amit gondol, aki kiáll, és azt mondja, hogy "nem hiszek a Brexitben, változtatnunk kellene". Mert a befektetési guru szerint May a Brexit ellen van már a kezdetek óta és most még inkább.Theresa May a 2016. júniusi Brexit-népszavazás előtt halkan az Európai Unióban maradás mellett érvelt, arra figyelmeztetett, hogy a kilépés gazdasági hatásokkal járhat, biztonsági kockázatai lehetnek és a Skóciával való egységet is veszélybe sodorhatja. De amióta a kormány élére került, azóta azt hajtogatja, hogy tiszteletben tartja a népszavazás eredményeit és ismételgeti, hogy "a Brexit Brexitet jelent".Jelen állás szerint az Egyesült Királyság március 29-én elhagyja az Európai Uniót,holnap szavaz a parlament a kulcsfontosságú megállapodásról. Egyes vélemények szerint a font 25 százalékkal gyengülhet a dollárral szemben, ha megállapodás nélküli Brexit lesz, mások katasztrofális hatásokat jósolnak.