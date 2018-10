Most igazán jó technológiai startupnak lenni

A világ ezen felében kedvező most a környezet egy innovatív startupnak, a gazdasági mutatók jó, a gazdasági növekedés erős és a munkanélküliség alacsony. A versenyképességhez innovatív projektek és tudás szükséges, és a finanszírozási lehetőségek is elengedhetetlenek. A BÉT több csatornán is segíti a kis-és közepes vállalatokat a tőkéhez jutásban, például a londoni tőzsdével együttműködésben az ELITE-programmal, vagy a tavaly indított X-Tend piaccal - nyitotta meg a BÉT-en rendezett Scaleup Summit eseményt, a magyar tőzsde üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettese.A rendezvény keretein belül megosztotta saját történetét a Magyarországról indult világhírű startup, a Prezi egyik alapítója is.azt tanácsolja a startupoknak, hogy egy globális termék kell és egy globális csapat, így bárhonnan el lehet indulni. A Prezi csapata annak idején egy kis budapesti irodában ült, amikor San Fransiscóba invitálták őket. Úgy döntöttek, hogy a világ startup-központjába, a Szilícium-Völgybe költöznek, ma pedig, 9 év elteltével, 100 millió felhasználóval büszkélkedhetnek., az Autodesk vezetője a technológiai forradalomban rejlő lehetőségekről beszélt. Már most 50 milliárd internetre kapcsolt eszköz van a világon, a hatalmas adatmennyiség nagy lehetőségeket rejt. Az analógról a digitálisra való átállás évente 1200 milliárd dollár megtakarítást jelent világszinten. Az építőipart nem a leginnovatívabb iparágnak tartják, de a digitalizáció itt is jó szolgálatot tehet, főleg annak fényében, hogy meg kellene duplázni a városok kapacitásait a jövőben. Hetente 2 millióan költöznek városokba a világon, ennek fényében napi szinte több mint 4000 épületet kellene átadni.az Európai Bizottságtól arról beszélt, hogy 2014-ben elindították a Startup Europe Partnership programot azzal a céllal, hogy segítsenek a startupoknak túljutni az indulás nehézségein, globális vállalatokkal kapcsolják össze őket és hogy egy páneruópai vállalkozói ökoszisztémába bekerülhessenek. A cél támogatni a növekedést és a fejlődést, hogy a következő szintre lépve "scaleup" cégekké váljanak. A régió számára jó hír, hogy Közép-Európa és a nyugat-balkáni térség is a fókuszban van.Sajnos a világ arról szól, hogy pénzt csináljunk - mondta, a Mind the Bridge elnöke. Hozzátette, hogy ez végül nem sikerül mindenkinek, a startupok 59 százalékánál nem térül meg végül a befektetett tőke a kiszálláskor. A tanácsadócég elkészített egy jelentést a technológiai startupok felvásárlási és fúziós aktivitásáról. A konklúzió, hogy a Szilícium-völgyben nem csak sok startup van, de sok cég is van, akik felvásárlási célpontot keresnek, mert az a leggyorsabb módja egy vállalatnál az innovációnak, ha megvásárolják azt. 2010 óta hatalmas növekedés látszott a globális m&a aktivitásban, de 2017-re és 2018-ra a stagnálás volt jellemző, főként Európában.Az amerikai és az európai startupokat több mint 80 százalékos arányban amerikai és európai cégek vásárolják meg, ezen belül arányaiban a transzatlanti tranzakciók száma a kevesebb. Az amerikai vállalatok kétszerannyi startupot vásárolnak, mint az európaiak és négyszer annyit költenek rájuk. A startupok legfontosabb központja Amerikában San Fransisco, New York és Chicago, Európában pedig London, Párizs és Berlin sorrendben. Közép-Európa a lista végén van, a régióban a legaktívabb Varsó, Bukarest és Prága, Budapest a negyedik helyen áll mind a felvásárlások, mind az exitek száma tekintetében.Az egyes szektorok közül az információs technológia az, ahol a legnagyobb aktivitás van a startupoknál, azon belül is a mesterséges intelligencia, a big data és a biztonság a legizgalmasabb területek. A sor végén pedig az építőipar áll, ami nem meglepő, tekintve, hogy nem kifejezetten tartozik az innovatív iparágak közé.