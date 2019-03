Most kell kínai részvényeket venni?

Az MSCI döntése szerint a kínai belföldi részvények súlyát három lépésben a jelenlegi 0,72 százalékról 3,3 százalékra emeli az MSCI fejlődő piaci indexében novemberre (a kínai részvényeken belül a belföldi részvények súlya az 5 százalékról 20 százalékra nő). Az alapkezelők már most is rendelkeznek kínai vállalatok részvényeivel, a New York-i tőzsdén bevezetett ADR-eken, vagy a hongkongi tőzsdén forgó papírokon keresztül. Olyan cégek részvényeit vásárolhatták meg, mint az Alibaba, vagy a Petrochina. A mostani döntés a sanghaji és a shenzeni tőzsdén forgó, "A"-részvényeket érinti.Elemzők várakozásai szerint az MSCI lépése nyomán több tízmilliárd dollár áramolhat a kínai részvényekbe, a Z-Ben Advisors tanácsadócég 66 milliárd dollárra becsli a lépés hatásait a mintegy 6700 milliárd dolláros kínai belföldi részvénypiacon. De nem csak az MSCI lép, áprilisban egy kötvényindexbe kerül be Kína, júniusban pedig egy rivális részvényindexbe.Az MSCI döntése jó hír azoknak, akik nagyobb kínai kitettséget szerettek volna a passzívan kezelt alapokkal. Vannak azonban vesztesek is. Az indexkövető alapoknak ugyanis igazodniuk kell a változáshoz, ami pedig a Kínán kívüli piacok súlyának csökkenését eredményezi, a Fülöp-szigetek részvénypiaca például 700 millió dollárt veszíthet a számítások szerint - írja a Bloomberg. A Morgan Stanley számításai szerint a Délkelet-ázsiai részvények súlya 8 százalékról 7,7 százalékra csökkenhet. De az AMP Capital Investors szakértője szerint ez a hatás csak rövid távú, Kína nagyobb súlya végeredményben több alap számára teheti vonzóvá az ázsiai régiót.