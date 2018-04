Munkaerőhiány: elítéltekkel próbálták feltölteni az üres pozíciókat

Országon belüli mobilitás hiánya specifikus problémája az országnak, pontosan az autóipari beszállítók területén láttuk azt, hogy előbb hoznak Ukrajnából dolgozót, mint az ország másik feléből

- mondta Mármarosi András, vezető menedzser a PwC Magyarországtól a konferencia délutáni panelbeszélgetésén.A munkaerőhiány problémájára mérnöki programok, duális képzés fontosságát hangsúlyozta Novák Tibor, a BPW - Hungária Kft. HR vezetője, de egy állami program keretében beindítottak elítéltek foglalkoztatását is, akiket hegesztő szakmunkásként alkalmaztak, de országos szinten történt két szökés, ezért sajnos a programot leállították.A toborzás során fontos az is, hogy a vállaltok ne hónapokig gondolkozzanak azon, hogy felvesznek-e valakit vagy nem, mert a jelöltek ezt már nem várják meg. "Ma a legfontosabb hogy megtartsuk az embereket. Az lehetetlen, hogy ne legyen fluktuáció, de fontos, hogy ezt kordában tartsuk - mondta Somogyi András,a Bosch csoport HR vezetője, aki szerint éppen ezért a bér mellett az is fontos, hogy kényelmes-e a munkavédelmi cipő vagy sem.

Megmozdult a föld alattunk, két domináns terület az elektromos és az önvezető autók technológiája lavinaként tör be az iparágba, a gyártósor bevezetése óta nem volt ilyen mértékű újítás. 2022-ig megtízszereződik a 2013-ban üzemben tartott elektromos hajtású autók száma

Korábban működött az a gyártási folyamat, amiben a kollégák egymástól függetlenül is tudtak dolgozni, de ez nem fog működni a jövőben, mert a szimbiózis, az egymástól való függőség egyre nagyobb. Más gondolkodásmóddal kell hozzáállni a fejlesztésekhez

Cambridgeből jönnek ide diákok a tesztlehetőségek miatt, olyan berendezésekkel dolgoznak az idevágő egyetemi képzéseken amelyek világszinten élvonalbeliek. Régi módszerekkel ezeket a járműveket nem lehet gyártani és fejleszteni

Mesics Olívia, az Opel személyügyi igazgatója szerint nagy igény lenne az országon belüli mobilitásra, de rendkívül röghöz kötöttek a magyar munkavállalók, a panel többi résztvevője szerint sincs jelentős munkaerő-áramlás kelet-nyugat vagy fordított irányban.A beszélgetést moderáló Bodnár Sándor Márk, a toborzással is foglalkozó Hays Hungary szakembere szerint a járműipari kereséseknél egymás elől halásszák el a dolgozókat a piaci szereplők és nehéz újaknak bekerülni, mert eleve tapasztalatokkal rendelkező szakembereket keresnek, így ugyanazok rotálódnak.Novák Tibor szerint amíg korábban az is megvolt, hogy melyik egyetemről végzetteket vesznek csak fel, addig ma már el kell fogadni, hogy a munkaerőtoborzó cégek csak az alapanyagot hozzák és a cégeknek saját maguknak kell betanítaniuk, továbbképezniük őket.Az utolsó délutáni panelbeszélgetésen a részvevők azt boncolgatták, hogyan alakul át az autógyártás szerkezete az alternatív hajtásmódok, és az önvezető járművek elterjedésével.- mondta Sebestyén Balázs, a Delphi Connection Systems Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.- mondta Szászi István a Robert Bosch Kft. részéről.A fejlesztésekkel kapcsolatban szóba került, hogy egy éve van hatályban az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy az önvezető autóval kapcsolatos teszteket lehessen végezni a forgalomban, amivel világ szinten élen jár Magyarország és fontos tényező versenyképességi szempontból.Dr. Hanula Barna, az AHJK egyetemi docense szerint nagyon is szükség van flexibilis tesztkörnyezetre, ami nagy lehetőség a Magyarországon fejlesztést végző cégek körében, gondolt itt például a zalaegerszegi önvezető autók számára készülő tesztpályára.- tette hozzá Hanula.