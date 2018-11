Brutális fizetések várják a dolgozókat az Amazon új központjaiban

Termékmenedzser

Szoftvermérnök

Építészmérn ök

Vállalati jogász

Műszaki programmenedzser

Vezető termékmenedzser

Vezető szoftverfejlesztő

Vezető szoftvermérnök

Vezető mérnök

Az már régebben eldőlt, hogy a kiskereskedelmi óriás nem képes az expanziójához elegendő méretű egyetlen nagy központot felhúzni, az pedig a hét elején derült ki, hogy a két helyszín a virginiai Arlington, illetve Long Island. Így, hogy két új központ is lesz, nem is fognak sokan dolgozni ott: alig több, mint 25 ezer fő lesz a létszám - főhadiszállásonként.A CNBC utánanézett , hogy az Amazon várható keresetei hogyan viszonyulnak a virginiai, illetve New York-i átlagbérekhez. Nos, előbbi 61 ezer dolláros, utóbbi 63 ezer dolláros éves fizetéseihez viszonyítva meglehetősen jól hangzik, hogy 11 olyan pozíció is van a cégnél, ahol az éves fizetés meghaladja a 150 ezer dollárt. Pontosabban 150 és 160 ezer dollár körüli keresetekre lehet számítani többek között alábbi állásokban:A teljes lista itt érhető el.