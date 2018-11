Hozhatnak a robotok holisztikus jóllétet a fenntartható teljesítményért cserébe?

Mit keres a social media a HR területen?

Meglepő változás az is, hogy egyre több social media cég csatlakozik a HR technológiai szolgáltatások piacához. A legdinamikusabban a LinkedIn stratégiája változott az elmúlt években: jelenleg 600 millió felhasználója van.

Josh Bersin öbbek között elmondta, hogy csak a HR Tech bevétele megduplázódott világ szinten az elmúlt egy évben: 6 milliárd dollár helyett már 12 milliárdos piacról beszélünk. A befektetők és vállalkozások 40%-a ezen a területen van jelen. Összességében véve mondhatjuk, hogy ez a technológiai aréna 6-szor nagyobb lett, mint az elmúlt két évben.A növekedés egyik oka az egyre csak emelkedő munkaerőhiány. Ma már sokkal többet kell fizetnünk egy alkalmazottért, mint korábban: folyamatosan képezni kell, de a megtartás kérdése is egyre költségesebb kihívás és akkor még nem is beszéltünk a toborzásról és kiválasztásról, ami az egyik legnehezebb feladattá vált a humán szakértők körében világszerte. Ugyanakkor innovációs szempontból egyre izgalmasabb terület. Olyan új szereplők is megjelennek, akikre álmunkban sem gondoltunk eddig.Egyszerre akvirál, képez, oktat, gyűjt tehetségeket, használ mesterséges intelligenciát a toborzásban, illetve elemez és gyűjt adatokat a tehetségek kezeléséhez. Mindez ráadásul csak egy példa, hogy a HR tech piac miért ilyen színes és gazdag.

A legnehezebb kérdés már az, hogy számomra mi a legjobb?

Automatizációtól a produktivitásig

Az egyre bővülő termék kínálat egyre több fejtörést is okoz a felhasználóknak, nehéz eldönteni, hogy melyik eszköz lehet a legideálisabb, ár érték arányban mi válik be a legjobban és mit lehet testreszabni. Alapvetően kétféle eszköz található ezen a piacon: egyrészt az óriások számára gyártott eszközök, amik a hétköznapi munkát könnyítik meg akár irodán belül, akár azon kívül (például az Uber vagy a Mastercard). Másrészt pedig a produktivitást fejlesztő eszközök, amelyek a leghatékonyabb és legmagasabb minőséghez képesek hozzájuttatni a cégeket. Ugyanakkor ezen az óriási piacon jelenleg a legnagyobb kérdés az, hogy mi segít a legkönnyebben megtalálni a valóban személyre szabott megoldást és eszközt. A legújabb mesterséges intelligenciák pedig már éppen ebben támogatnak.Nem is olyan rég még külön projekteket hoztunk létre a folyamatok optimalizálására, ma meg már a mesterséges intelligencia ad választ nagyon sok kérdésre vagy oldja meg maga a feladatot. A kilencvenes évek óta óriási változáson ment át a HR terület is: az automatizáció bevezetésétől ma már eljutottunk a maximális produktivitás eléréséig. De hogyan vezetett idáig az út?A HR és az üzleti terület összekapcsolása a folyamatokban és rendszerekben az első lépés ennek az eléréséhez - ezzel még most is nagyon sok cég, vállalat küzd. A második a legmegfelelőbb munkakörnyezet megteremtése a tehetségek számára, aminek a keretében azt a fajta vezetői kultúrát kell kialakítani, amiben hosszú távon maradnak és elköteleződnek a kollégák, kiteljesíthetik a potenciáljukat.Ennek a legfejlettebb változata az, amikor már a szervezet különböző területein (HR, üzlet, sales, marketing) tevékenykedők közötti folyamatos oda-vissza áramló együttműködés is megvan és nem csak silókban dolgoznak egymással párhuzamosan. Ezt támogatják az új mesterséges intelligencia alapú rendszerek, a folyamatos adatelemzéssel pedig a termelékenységet növelik azok, akik sikeresek akarnak lenni.

Hogyan néz ki egy jövőbeni sikeres cég, aki képes fennmaradni ebben az arénában?

új grafikai alapú elemzés és tervezés

mesterséges intelligencia alapú, maximálisan az egyénre fókuszáló HR szolgáltatás (employer experience)

digitális és azonnali fizetési lehetőségek

holisztikus jóllét és agilis jutalmazási rendszer kialakítása

új genenrációs projektek létrehozása az elköteleződés megerősítésére és egyéb speciális jutalmazási ösztönzők kialakítása

elemzések a mesterséges intelligencia segítségével

projektek és kapcsolatok teljesítmény értékelése (az egyéni teljesítmény értékelés már a múltté)

kapcsolat alapú szervezet létrehozása a régi hierarchia helyett

folyamatos újraképzés lehetősége és átjárhatóság a karrierek között

Az is szempont, hogy élvezzük a munkát?

A milleniumi generáció igényei és értékei már teljesen mások, mint a baby boom generációé. Az egyik legfontosabb szempont számukra az inspiratív munkakörnyezet és kihívások. Ha ezt nem érzik eléggé erőteljesnek, gond nélkül váltanak.

Hosszú távú üzleti teljesítmény és a wellbeing kapcsolata

Minél profibbak a gépek, annál kevésbé bíznak bennük az emberek?

A világ legnagyobb tech központjában, Kaliforniában az emberek 29%-a meg van róla győződve, hogy a tech ipar csak a kiválasztottaké, 56%-uk hisz abban, hogy a technológia nem képes megvédeni az adataikat és 35% úgy látja, hogy az itt tevékenykedő cégek kimerítették a helyi erőforrásokat.

Az exponenciális fejlődéssel szinte lehetetlen már egy ütemben haladni. Mégis annak, aki tartani akarja a lépést a konkurenciával a digitalizáció korában, a következő területeket kell fejlesztenie:A fentiekből is jól látszik, hogy az alap HR platformok folyamatos fókuszváltásban vannak: az első időkben - még nem is olyan rég - a HR folyamatok automatizálása volt a cél, később került képbe a tehetségek megtartására irányuló rendszer, majd pedig az elköteleződést segítő platformok. Jelenleg már azok a rendszerek a piacvezetők, amik valóban jobbá teszik magát a munkát. A munka áramlása és élvezetessé tétele a cél.Többek között ezért is hangozhat elsőre megdöbbentőnek, de a tehetségmenedzsment piaca már arra fókuszál, hogy a minőségi munkaerőt hogyan lehet megtartani és a legtöbb jóval elhalmozni annak érdekében, hogy folyamatosan a legmagasabb kapacitást lehessen belőle kinyerni. Vagyis egyre inkább a produktivitás, az elköteleződés és folyamatos fejlesztés irányába mutat minden új termék és platform.Mindent a munkavállalókért és persze a profitért rengeteg befektető és start up jelent meg csak ezen a területen az elmúlt 12 hónapban. Vagyis az emberek vitalitásába történő befektetés hosszú távon komoly üzleti teljesítményeket produkál, és nem mellesleg egy jövedelmező bevételi forrás lehet a vállalkozók és szolgáltatók számára.Kezdetben csak az egészség felmérése volt a fókuszban a piacon: a menedzserszűréstől a kötelező orvosi ellátásig. Majd később bekerült a fogalomba a fitness is: egyre több cég kezdte plusz juttatásként adni a mozgás és feltöltődés lehetőségét a kollégáknak. Azután jött a jóllét fogalma, a mindfullnes, a munka-magánélet közötti egyensúly megteremtése - ez az ami nálunk Magyarországon jelenleg még a legkeresettebb. Ma már azonban a piacvezető, menő cégek a fenntartható teljesítményről beszélnek és ehhez holisztikus jólléti csomagokat biztosítanak.Ha egy helikopter perspektívájából nézzük ezt a folyamtot akkor elmondható, hogy 2011 óta a produktivitás a technológiai forradalom segítségével már képes utolérni a gazdasági lemaradást. Vagyis a digitalizációs eszközök használatával - aki képes és akar befektetni ezen a területen - rekord idő alatt lehet óriási hatékonyságot és magasabb termelékenységet elérni, mindez pedig extra profitot is jelent. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan az emberi alkalmazkodó képesség úgy tűnik, mintha nem tudná ezt lekövetni.Lassan 18 éve minden évben 28 piaci szegmensben felmérésre kerülnek konkrét bizalmi mutatók, amik egy gazdaság fejlődését erőteljesen meghatározzák. Több, mint 33 ezres mintán kutatják az emberek bizalmát világszerte, hogy mennyire hisznek és bíznak az üzleti vezetőkben, a gazdaság aktuális állapotában és a politikai vezetőkben is. Ez az Edelman-féle bizalmi barométer (Edelman Trust Barometer). Az idei eredmények azt mutatják, hogy átlagban az emberek több mint fele, vagyis 53%-a hisz abban, hogy a technológiai rendszerek összeomlanak majd, 37%-uk hisz már csak a felsővezetőkben, hogy képesek uralni és irányítani ezeket a rendszereket, és alig 29%-uk hisz a kormányokban, hogy képesek mindenki számára egy jólléti gazdaságot teremteni.Mindenesetre egy óriási transzformáció zajlik és izgalmas idők elébe nézünk: mennyire kell és tudjuk majd beengedni az életünkbe a gépeket és a mesterséges intelligenciát, illetve mi lesz magával az emberrel? Hogyan fogadjuk el, mennyire fogadjuk be, és akceptáljuk, hogy szép lassan egyre több munkakört vesznek át a robotok, ugyanakkor újabb szakmák is életre kelnek, de ahhoz fejlődni és folyamatosan tanulni kell. Motiválóan hangzik a holisztikus jólléti csomag is de azért egy régi jól ismert mondást nem szabad elfelejteni, hogy a gazdaságban nincs helye az altruizmusnak.