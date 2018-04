Képtelen tartani a McDonald's az ígéretét

Pedig olyan szépen indult: a cég vezérigazgatója, Steve Easterbrook lelkesen ecsetelte a motivált munkaerő fontosságát, és hogy így a magsaabb bérekkel nem csak az alkalmazottak, hanem a McDonald's is jól jár.Az idén viszont a gyorsétteremlánc már azzal kénytelen védekezni a dolgozói vádakkal szemben, hogy 2015-ben tett vállalás nem az örökkévalóságnak szólt, hanem a pillanatnak, vagyis nem kell úgy értelmezni, hogy az ma is érvényes lenne. A munkavállaláók azonban ezt másként gondolják.A McDonald's vállalását az hiúsította meg, hogy a tagállamonként külön szabályozott minimálbérek szerte az Egyesült Államokban emelkedésnek indultak. A szövetségi minimálbér 7,5 dollár óránként, ám a legtöbb tagállamban ennél már jóval magasabban járnak a legkisebb adható bérek. A Bloomberg a sok szakszervezeti kötődésű mozgalom közül a "Fight For $15" nevűt emeli ki, amelynek tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy a McDonald's képtelen legyen tartani a jól hangzó vállalását.A minimálbér 1 dolláros emelése 10% körüli bérnövekedést jelent, ami nyilván megemeli a költségszintet, különösen azoknál a cégeknél, ahol az alacsonyabb képesítettségű munkaerő aránya magas.