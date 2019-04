Sztrájkol a SAS, újabb 600 járatot töröltek

Dánia, Norvégia és Svédország vezető légitársasága vasárnap további járattörléseket jelentett be, miután nem sikerült felújítani a felek egy új kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalásait.A munkabeszüntetés pénteken kezdődött, azt követően, hogy kudarcot vallottak a bértárgyalások a három ország pilótáinak 95 százalékát képviselő szakszervezettel (SAS Pilot Group).Vasárnapi közleményében a SAS "mélységes sajnálatát" fejezte ki a hazai, európai és interkontinentális járatainak utasait egyaránt sújtó kellemetlenségek miatt. Egyúttal hangsúlyozták, hogy készek a tárgyalások folytatására, a pilóták követeléseit ugyanakkor túlzónak minősítették, hangsúlyozva, hogy ezek teljesítése nagyon kedvezőtlen következményekkel járna a légitársaság számára.A SAS légitársaság a budapesti járatokat is üzemeltet, ám a Budapest Airport honlapja szerint ma és holnap a müncheni és a frankfurti gépek is rendben elindulnak, illetve megérkeznek.