Musk: őrültség bármi mást venni, mint Teslát!

Elon Musknak már volt néhány nagy bemondása, ezek közül azonban nem mindegyik teljesült, vagy szimplán csak jóval később tudta beváltani ígéreteit, mint ahogy tervezte. Tegnap is egészen vad kijelentéseket tett a Tesla első embere, aki azt mondta, hogy már jövő év végén az utakon lehetnek olyan Teslák, amelyek gyakorlatilag bármilyen körülmények között, bármilyen úton biztonságosan képesek önvezető módban közlekedni.Musk elemzőknek tartott előadást a vállalat kaliforniai központjában, ott arról beszélt, hogy a jövőben az emberek kitaszítják majd maguk közül azokat, akik saját maguk vezetik az autójukat, mivel azok egyszerűen nem lesznek biztonságosak. Musk szerint az autóvásárlóknak az a legfontosabb üzenet, hogy pénzügyi szempontból őrültség bármi mást vásárolni, mint Teslát. Három év múlva olyanok lesznek a mai autók, mint ha lovat vettünk volna.Nem mindenki ért egyet Muskkal, iparági elemzők szerint ugyanis legjobb esetben is még évekre vagyunk attól, hogy az autóink komplex döntéseket tudjanak meghozni. Musk részben azzal indokolja a technológiai haladást, hogy az amerikai autógyártó készíti a világon a leggyorsabb chipeket, amelyek másodpercenként 144 billió számítást képesek elvégezni. Az Nvidia, a Tesla korábbi beszállítója egyébként ezt cáfolta, és azt állítja, hogy övék a leggyorsabb chip, amelyik másodpercenként 320 billió műveletet végez el. Musk arról is beszélt, hogy mesterséges neurális hálózatokat is fejlesztenek, amelyek az emberi agyhoz hasonlóan működnek, ezek pedig képesek arra, hogy csupán kamerák és radarok segítségével, lidar nélkül is biztonságosan vezessék a Teslákat.Sokan arra gyanakodnak, hogy Musk mostani bejelentései csak azoknak a befektetőknek szólnak, akik az elmúlt hónapokban kezdték elveszíteni a hitüket a Tesla-sztoriban. A vállalat az előző negyedévben csupán 63 ezer autót értékesített, 31 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi negyedik negyedévben, és a várakozások szerint az idei első negyedévben a bevételek csökkenése mellett a Tesla újra veszteséges lehetett.