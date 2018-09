Musk tweetjei miatt indult nyomozás, zuhan a Tesla árfolyama

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 2018. augusztus 7.

Két, az ügyet jól ismerő forrástól úgy értesült a Bloomberg, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot folytat a Teslával szemben amiatt, hogy a cég alapítója és első embere, Elon Musk Twitteren arról írt, hogy kivezeti a Teslát a tőzsdéről.Musk még augusztus 7-én írt arról, hogy kivezetné a Teslát a tőzsdéről, ha a részvények árfolyama elérné a 420 dollárt, ehhez azt is hozzátette, hogy az ügylet finanszírozása biztosított.A hír akkor 11 százalékkal új rekordszintre, 387 dollár fölé repítette a Tesla árfolyamát, nem csak azért, mert hirtelen megérkeztek a vevők, hanem azért is, mert a világ egyik leginkább shortolt részvényénél hirtelen sorra zárták pozícióikat az esésre játszó befektetők.A kivezetésről szóló tweet óta azonban a Tesla értékének közel harmadát elveszítette, piaci kapitalizációja közel 18 milliárd dollárral csökkent, részben azért, mert kiderült, nem is annyira biztos a tranzakció finanszírozása, a szaúdi állami alap például nem a Teslába, hanem egyik riválisába, a Lucid Motorsba fektetett, 1 milliárd dollárt.Ma a Tesla árfolyama már 6 százalékos mínuszban is állt, jelenleg 4,7 százalékos mínuszban 281 dolláron kereskednek a Tesla-részvényekkel.