Musknak igaza lett végül: ilyen számokra nem számítottak a Teslától

Kedden kiderült, a Tesla összesen 80 142 autót gyártott le a harmadik negyedév során, míg egy évvel korábban kicsivel több, mint 25 ezer autót készítettek el a harmadik negyedévben, vagyis érdemben halad a gyártás felpörgetése a vállalatnál.

A Teslának egyrészt sikerült teljesítenie korábbi vállalását, amely szerint a harmadik negyedév végére 50-55 ezer Model 3 készülhet el

Másrészt viszont a harmadik negyedév utolsó hetében csupán 5 300 darab Model 3 legyártása történt meg, amely elmaradt a korábbi 6 000 darabos ígérettől

A Teslának sikerült belőlük többet gyártania, mint az előző negyedév során

Jó úton halad a vállalat, az eddigi gyártási számok alapján úgy tűnik, hogy sikerül majd teljesíteni korábbi célját, amely szerint 2018-ban több mint 100 ezer darab Model S és Model X kerül legyártásra

A Tesla felülmúlta a várakozásokat

Érdemes a gyártási adatokat egy kicsit tovább boncolgatni, a Tesla ugyanis elmondta azt is, hogy a harmadik negyedév során összesen 53 239 darab Model 3, valamint 26 903 darab Model S és Model X került legyártásra.A Model 3 esetében ez több dolgot is jelentett:A két másik, drágább modell gyártási számaival kapcsolatban pedig szint két dolgot kell kiemelni:A Tesla nem csak a gyártási, hanem a szállításai számait is közzé teszi minden negyedévben, így kiderült az is, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó közel 83 500 járművet szállított le a harmadik negyedév során.A Model 3 harmadik negyedéves gyártási (53 239 darab) és szállítási (55 840 darab) számainak ismeretében kijelenthető, hogy a Teslának egy kivételével sikerült minden várakozást felülmúlnia a gyártás területén, míg a szállítás tekintetében az összes előrejelzésnél jobban teljesítettek.

A Tesla egyben jelezte azt is, hogy az egyre nagyobb méreteket öltő globális kereskedelmi háború hatására Kínában 40 százalékos importvámmal kell szembenézniük. A helyzet megoldása érdekében a vállalat menedzsmentje ígéretet tett arra, hogy felpörgetik majd a Sanghajba tervezett üzem építését.Ahogy azzal korábban már több cikkünkben foglalkoztunk, a Teslának a gyártás felpörgetése után a szállítási és logisztikai feladatok megoldásával gyűlt meg a baj. Ez a harmadik negyedéves számoknál is tetten érhető volt, hiszen a vállalat elmondta, hogy 8 048 darab Model 3 és 3 776 darab Model S és Model X szállítása kezdődött meg a harmadik negyedév végén, így ezek a járművek a negyedik negyedév elején kerülnek majd leszállításra. A Tesla ugyanakkor jelezte, hogy a helyzet rendezése, megoldása érdekében növelni fogják a közvetlen kiszállításokat a vásárlók otthonához vagy munkahelyéhez.Nagy várakozás előzte meg a piacon a Tesla negyedéves gyártási számainak közzétételét, Elon Musk ugyanis korábban állította, ha sikerül a gyártást kellő mértékben felpörgetniük és a marzsok is érdemben emelkednek a Model 3 esetében, akkor a vállalat a harmadik negyedévben már nyereséges lehet. Azt nem tudhatjuk egyelőre, hogy ezt sikerült elérni, de néhány napja Musk azt elárulta, hogy nagyon közel állnak ahhoz, hogy végre nyereséges vállalat legyen a Tesla.A harmadik negyedéves gyártási és szállítási adatok közzététel után közel 1,5 százalékot esett a Tesla árfolyama. Ugyanakkor ebben szerepet játszhat az is, hogy a befektetők egy része profitrealizálásba kezdett, miután a vállalat árfolyama tegnap több mint 17 százalékot erősödött.