Muskot csalással vádolja és beperelte a tőzsdefelügyelet - Romokban a Tesla

Muskot beperelték

A csütörtökön közzétett 23 oldalas bírósági anyagban ugyan kizárólag Musk neve szerepel, mint alperes, de egy, a vállalathoz közelálló forrás arról beszélt, hogy várhatóan a Teslát is bepereli majd az amerikai tőzsdefelügyelet.A hír hatására nagyon megijedtek a befektetők, az amerikai elektromosautó-gyártó részvényeinek árfolyama 10 százalékos mínuszban is járt a tengerentúli tőzsdék zárását követő kereskedési szakaszban. Jelenleg 276 dollár közelében forognak a Tesla papírjai.

Egy Twitter-üzenettel kezdődött minden

A botrány azt követően robbant ki, hogy Musk arról írt még augusztus elején a Twitteren, hogy 420 dolláros árfolyamon kivezetné a Teslát a tőzsdéről, ráadásul állította, az ehhez szükséges finanszírozási forrás biztosított. A hírre még aznap 11 százalékot emelkedett az árfolyam, részben azért, mert a világ egyik leginkább shortolt részvényénél megijedtek azok a befektetők, akik az árfolyam esésére fogadtak.

Többen már korábban pert indítottak

Musk lépése természetesen azonnal komoly aggályokat vetett fel, több szakértő is megszólalt a témában, akik arról beszéltek, hogy a Tesla részvényeinek ötödét birtokló Musk bírságra számíthat tiltott piacbefolyásolás miatt, mivel az információt nem a tőzsde hivatalos csatornáin osztotta meg. Nem sokkal a bejelentés után jelezte a SEC is, hogy azonnal vizsgálatot kezd annak érdekében, hogy kiderítsék, nem ütközött-e törvénybe Musk akciója. Ennek a vizsgálatnak lett a következménye végül a mostani peres eljárás.Musk valószínűleg már megbánta azt, hogy meggondolatlanul twitterezett, az elmúlt hetekben ugyanis többen pert indítottak ellene. Augusztus közepén Kalman Isaacs és William Chamberlain tett jogi lépéseket Musk ellen, azzal vádolva a világ egyik legismertebb vállalatvezetőjét, hogy bejelentésével szövetségi jogszabályokat szegett meg, és mesterségesen felhajtotta a Tesla árfolyamát, amivel megtizedelte a Tesla-részvényekben aktív shortosokat.A sikeres short-befektető, Andrew Left is beperelte a Teslát és vezérigazgatóját, mert szerinte Elon Musk azért találta ki a már azóta elvetett részvénykivezetési tervet , hogy "megégesse" azokat a befektetőket, akik a Tesla árfolyamának esésére fogadtak.