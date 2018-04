Két különös utat bejárt kép kerül kalapács alá Magyarországon

Az utóbbi években a külföldről visszatért alkotásokat kíséri a legnagyobb figyelem a hazai műkereskedelmi piacon. A magas leütési áraknak köszönhetően ugyanis egyre több műgyűjtő keresi meg az aukciósházakat eddig ismeretlen helyen lévő, magyar kötődésű műkincsekkel. A Virág Judit Galéria tavaszi aukciójának 220 tétele közül a legmagasabb, 40 millió forintos kikiáltási árról induló alkotás, Kádár Béla Zenészek című festménye eddig még sosem volt látható Magyarországon. A nagyméretű képet Kádár 1928-as amerikai tartózkodása alatt festette New Yorkban, kiállításon először 1930-ban Philadelphiában szerepelt, majd 1962-ben San Diegóban. A kép Deák István közvetítésével az olajmágnás J. Paul Getty harmadik felesége, Ann Rork Getty tulajdonában került. Ann a húszas években a hollywoodi némafilmek sztárja volt, karrierjét édesapja, az ismert producer is segítette. S bár már ekkor felkeltette Getty figyelmét, csak később, az 1930-as években lett a felesége.A világhírű basszista, Ernster Dezső kollekciójából került a tavaszi aukció és kiállítás kínálatába Vaszary János Mezei Virágok (1938) című főműve, ami utoljára az 1940-es években volt itthon látható. A New York-i Metropolitantől a milánói Scaláig ünnepelt operaénekes gyűjteményének csúcsdarabja Ernster 1966-os magyarországi búcsúfellépését követően került először Svájcba, majd az USA-ba. Vaszary kései virágcsendélete nem kisebb szakember, mint Révész István műgyűjtő, Vaszary barátjának, későbbi hagyatékkezelőjének közbenjárásával került az énekeshez. Ernster Vaszary művészete iránti elhivatottságát jól jelzi, hogy gyűjteményében közel egy tucat Vaszary-alkotás szerepel, melyeket ugyancsak elárvereznek a Virág Judit Galéria tavaszi aukcióján.Az árverés tételei közül két Rippl-Rónai mű Molnár Ferenchez köthető. A Karácsonyfa díszítés című pasztell az író és Vészi Margit egyetlen leánya, Sárközi Györgyné Molnár Mária gyűjteményéből került az árverés kínálatába. Míg a Darvas Lili arcképe Lotti szerepében című mű minden bizonnyal - a festővel jó barátságban álló - Molnár Ferenc ötlete és felkérése alapján születhetett, hiszen így méltó módon ünnepelhették az Égi és földi szerelem századik előadását a Nemzeti Színházban.Az aukció másik két kiemelt festményéneknek, Boromisza Tibor Nyíres ősszel (1910) és Perlrott-Csaba Vilmos az Őszi utca nagybányán (1909) című alkotásának szuggesztív képi világa talán a legbátrabb vállalása annak a programnak, amit a fauve festészet párizsi előképei nyomán a fiatal magyar festők Nagybányán és Budapesten a 20. század elején megvalósítottak. Mellettük Czigány Dezső is főművel szerepel az árverésen. A Csendélet almákkal egyike azoknak az 1910-körül készült, kivételes jelentőségű "nyolcak-os" alkotásoknak, melyeken keresztül Cézanne festészetének öröksége a magyar piktúra meghatározó részévé vált.Számos kortárs alkotás is megtalálható a tételek között. A magyar neoavantgárd generáció meghatározó figurái mellett - Maurer Dóra, Kismányoky Károly, Erdélyi Miklós - a nyolcvanas évek művészetének jelentős életműveiből - Soós Tamás, Nádler István - származó darabokra is licitálhatnak majd az érdeklődők.A közel 480 milliós összkikiáltási árról induló aukciót 2018. május 14-én rendezik meg a Kongresszusi Központban, az árverés kínálata 2018. április 26. és május 13. között tekinthető meg a Virág Judit Galériában.