Nagy áttörés a hajtogatható telefon, de nem ebből fogja megszedni magát a Samsung

A 2000 dolláros ár túl magas a legtöbb embernek, hogy megvásárolja

A dél-koreai technológiai óriás tegnap este mutatta be legújabb okostelefonjait, köztük a táblagéppé hajtogatható Galaxy Fold nevű készüléket. A Bernstein elemzője szerint a telefon meg fogja változtatni a telefonhasználati szokásainkat a következő évtizedben, hiszen egy olyan telefont adott a Samsung az emberek kezébe, ami táblagépé alakítható. De a készülék magas, 1980 dolláros kezdőára nagy korlátot jelenthet abban, hogy széles körben elterjedjen.- véli az elemző. Elképzelhető, hogy a Samsung limitált számban gyártja majd le, mondjuk 1 millió darabot vagy még kevesebbet. Ennélfogva pedig nem is ez lesz az a telefon, ami idén hajtja majd a profitot. Ez a bevezetés inkább egy teszt, hogy a piac mennyire vevő egy ultra felső kategóriás, drága telefonra egy olyan időszakban, amikor az okostelefon-piac már zsugorodik. A Bernstein elemzője szerint a Samsung célja az volt, hogy megmutassa a technológiát, elkezdje a gyártást és adjon egy olyan szoftvert, ami jól működik rajta, és elkezdje hozzászoktatni az embereket az összehajtható telefonhoz. Ha pedig minden meglesz, akkor egy agresszívabb árazással törhetnek be a piacra, talán 2020 környékén, ekkor pedig már jó növekedési lehetőségeket jelent majd a Samsungnak.

Forrás: AFP / Josh Edelsohn

Az elemzők jellemzően egyetértenek abban, hogy a Galaxy Fold arra hivatott, hogyde a Kiwoom Securities szakértője vitatja, hogy ez újra fellendítené a növekedést az okostelefonok piacán. Tavaly a Samsung telefoneladásai 8 százalékkal csökkentek, mégis meg tudta tartani piacvezető pozícióját a globális telefonpiacon. A kulcskérdés, hogy mekkora eladást tudnak majd generálni a hajtogatható telefonok.Mindenesetre a drága, közel 2000 dolláros Galaxy Fold státuszszimbólum lehet a Moor Insights & Stategy szakértője szerint. Szerinte bár nem lesz tökéletes a felhasználói élmény, de a Galaxy Fold messze jobb lesz mint bármelyik más hajtogatható telefon.Ami a kínai versenytársakat illeti, a Samsungnak a kijelzőkben van nagy versenyelőnye. A dél-koreai cég kijelzőket is gyárt, közben a kínai mobilgyártók messze le vannak maradva mögötte az olcsó kijelző fejlesztésében - teszi hozzá a Bernstein elemzője a CNBC tudósítása szerint.

Mind az Apple, mind a Samsung szenved az egyre erősödő kínai gyártók versenyétől. Az Apple warningot tett közzé január elején, amire 20 éve nem volt példa a cégnél, a Samsung pedig a várakozásoktól elmaradó számokat közölt a negyedik negyedévre: bevétele 11 százalékkal, működési eredménye 29 százalékkal zuhant az előző év azonos időszakához képest.