Nagy bajban az amerikai autókereskedők - Egyre nehezebb megtartani a fiatal munkaerőt

Egyre nehezebb megtartani a fiatal alkalmazottakat

Problémát okoz a munkaerő lemorzsolódása

Az amerikai autókereskedések számára komoly problémát jelent a fiatal munkaerő megtartása, az iparág szereplőinek nehézséget okoz a zömében húszas és harmincas éviekben járó alkalmazottakat meggyőzni arról, hogy hosszú távon tartsanak ki az autóértékesítői hivatás mellett, amelyet a hagyományosan a hosszú munkaórák, a hétvégi munkavégzés, az ügyfelekkel való alkudozás és a jutalék-alapú fizetés jellemez.Iparági források alapján az amerikai autókereskedések közel 60 százaléka Y-generációs munkavállalókat foglalkoztat, és az új dolgozók több mint fele munkahelyet vált a következő év folyamán. A fiatal alkalmazottak általában idegenkednek az autókereskedésekben való elhelyezkedéstől, mivel a korábbi generációkkal összehasonlítva magasabb adóssággal rendelkeznek, ezért az Y-generáció jellemzően a stabil jövedelmeket részesíti előnyben, azonban az autókereskedések többsége csupán jutalék-alapon fizeti az értékesítőit.Az autókereskedők is szembesültek a problémával, miután a fiatal alkalmazottak értékrendjével nem minden esetben férnek össze az idejétmúlt értékesítési módszerek, az ügyfelekkel való alkudozás és a vitatható marketingfogások alkalmazása, még ha az állás összességében jó fizetést is kínálna az értékesítő számára. A Wall Street Journal által idézett floridai autószalon tulajdonosa szerint az autókereskedők továbbra is úgy értékesítenek, mintha még mindig a hatvanas években lennének.Az autóvásárlók mindemellett egyre tudatosabbak, a vevők ma már az árral kapcsolatos pontos információkkal felszerelkezve érkeznek a kereskedésekbe, jelentősen megnehezítve a kereskedés értékesítőinek alkupozícióját az autó végső árának kialakítása során. Ennek következtében az újautó eladásokon realizált nyereség is zsugorodni is kezdett az elmúlt évek folyamán, emiatt az értékesítők által az eladások után elérhető jutalék mértéke is csökkent. Az iparági szereplők lépéskényszerbe kerültek, az autókereskedők egy része immár az eladott gépjárművek után fix összeget fizet az értékesítők számára, mindemellett a kitűzött értékesítési célok teljesítése után bónuszt fizetnek az értékesítőknek, amelynek költségét az autógyártó és a kereskedő közösen állja.Az amerikai gépjárműkereskedők szövetségének (NADA) adatközlése szerint az Egyesült Államokban közel 17 000 újautó kereskedés tavaly 1,1 millió főt alkalmazott. A kereskedők számára azonban komoly problémát okoz az alkalmazottak megtartása, miután az éves munkavállalói lemorzsolódás a NADA statisztikái alapján folyamatos növekedést mutatott az elmúlt öt év folyamán.Az alkalmazotti lemorzsolódás annak ellenére is növekedett, hogy az amerikai autóértékesítések stabilan bővültek az elmúlt években, bár érdemes megemlíteni, hogy az iparági szereplők vélekedése alapján az alacsony amerikai munkanélküliségi ráta is hozzájárulhatott a szektor foglalkoztatási gondjaihoz. Az autókereskedők várakozásai szerint az Y-generációt követő, fiatalabb korosztály munkaerőpiacra való belépése tovább ronthatja majd a problémát.Az autókereskedések vásárlói számára is sok bosszúságot okoz a munkaerő gyakori cserélődése, miután a technológiai fejlődéssel párhuzamosan az értékesítőknek is magasabb tudással kell rendelkeznie az eladni kívánt járműről, ezzel szemben a kereskedésekben a vevők egyre gyakrabban kerülhetnek szembe olyan értékesítővel, aki náluk is kevésbé informált a gépjármű részleteivel és fontosabb tulajdonságaival kapcsolatban. Bár a vevők egyre növekvő hányada térképezi fel az autóvásárláshoz szükséges információkat az interneten, azonban az Egyesült Államokban a törvény a legtöbb esetben továbbra is előírja, hogy a vásárlásokat az autókereskedésben személyesen bonyolítsák le a vevők.Az autókereskedők egy része az értékesítési folyamat egyszerűsítésében látja a megoldást, a kereskedő ekkor valóban az előre meghirdetett áron kínálja eladásra az autót, mentesítve az ügyféllel való alkudozás terhe alól az értékesítőt. Az iparágban mindemellett a fizetésemelés, vagy a munkaidő csökkentése mellett más módszerekkel is kísérleteznek, például a hosszú távú alkalmazotti státuszt a munkavállaó főiskolai tandíjának átvállalásával jutalmazza a munkáltató. Az amerikai statisztikai hivatal tavalyi adatai alapján az autókereskedések értékesítői évente 44 700 dollárt keresnek átlagosan, ami jelentősen meghaladja a kiskereskedelmi szektorban évente átlagosan elérhető 27 500 dolláros fizetést.