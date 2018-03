Nagy beruházást támogat a kormány Borsodban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megbeszélést folytatott Nyikolaj Koszovval, a Nemzetközi Beruházási Bank (International Investment Bank) elnökével kedden Budapesten - tájékoztatta a tárca az MTI-t. Közleményükben azt írták: Magyarország a bank harmadik legnagyobb részvényeseként üdvözli, hogy a bank befektetéseinek és hitelportfóliójának értéke is jelentősen növekedett, és megkezdte magyarországi beruházások és magyar vállalatok exporttevékenységének finanszírozását is. Kitértek arra is, hogy a bank garanciabiztosításával jelentős növekedési lehetőséget kapott az Oroszországba irányuló magyar gyógyszerexport, és a bank finanszírozza a kiskunhalasi baromfifeldolgozó építését is. A Nemzetközi Beruházási Bank finanszírozási együttműködést alakított ki a legnagyobb magyar vállalatokkal, ezzel javítja nemzetközi versenyképességüket - tették hozzá. A moszkvai székhelyű, 1970-ben alapított Nemzetközi Beruházási Bank fejlesztési projektekre és beruházásokra nyújt közép- és hosszú távú hiteleket.

Magyarország a biztonságnak és a kedvező beruházási feltételeknek köszönhetően nemzetközi viszonylatban is a legkedveltebb befektetési célpontok egyike, de az újabb beruházások érdekében tovább kell erősíteni a magyar vidéket - mondta Szijjártó Péter.Az Alsózsolcán felépülő gyár évente 36 ezer tonna szigetelőanyagot állít majd elő, a termékek kétharmadát a környező országokban fogják értékesíteni, így tovább gyarapodhat a tavaly rekordot döntő, 100 milliárd eurót meghaladó magyar kivitel - tette hozzá.Tomas Keisers, a Ravago üzletágvezetője hangsúlyozta, hogy a szigetelőanyag-gyártás ígéretes jövő előtt áll, mivel az energiatakarékosság világszerte egyre fontosabb szempont. Terveik szerint az új üzem egyszerre járul hozzá a térség fejlődéséhez és a vállalat európai terjeszkedéséhez - fogalmazott.