Nagy dobásra készül a H&M

Nem megy jól mostanában a H&M-nek, a vállalat bevételei nem nőttek olyan mértékben az elmúlt években, mint a versenytársaké, vagyis a svéd divatcég piaci részesedést veszített, a bevételek növekedésének lassulása főleg tavaly év végén volt masszív, és akkor a legutóbbi, majmos botrányról még nem is beszéltünk.Nem véletlen tehát, hogy a vállalat részvényárfolyama az elmúlt években nem performált túl jól, miközben a világ részvénypiacai nagyot emelkedtek, addig az elmúlt 3 évben a H&M árfolyama 57 százalékot esett.

Ilyen esés után már van fantázia a papírokban, a legjobb teljesítményt elérő, nagypapírokra specializálódott svéd alap, a Nordea Swedish Stars most arra fogad, hogy nagy fordulat jön a cégnél , az alapkezelő szerint azoknak az intézkedéseknek, amiket a ruházati cégnél meghoztak, már idén pozitív hatást fejthetnek ki. A H&M részvényei azért is érdekesek, mert a mostani árszinteken a befektetők extrém alacsony bevételnövekedést áraznak, ráadásul arra számítanak, hogy a marzsok nyomás alatt maradnak, vagyis a H&M részvényekbe egy kifejezetten negatív forgatókönyvet áraztak be, hosszú távon jó vétel most a H&M a svéd alapkezelő szerint.A Nordea Swedish Stars alap tavaly 18 százalékos hozamot ért el, az alap kezelői jellemzően 3-5 éves időtávon fektetnek be, a H&M most már a második legnagyobb befektetésük, a divatcég papírjaiban tavaly építették ki pozícióikat.