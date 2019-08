A tengerentúli tőzsdék a hétfői zuhanás után kedden felpattantak, mára azonban elpárolgott a tegnapi jókedv és az amerikai részvénypiacok ismét lefelé vették az irányt. A piaci kommentárok szerint a befektetők a kereskedelmi háborús félelmek mellett a globális növekedési kilátások miatt aggódtak, a tengerentúli részvénypiacok mellett az olaj ára is nagyot esett ma délután, a WTI jegyzése 3,4 százalékkal került ma lejjebb.

Kora délutánra az irányadó európai részvényindexek a nap első felében látott emelkedésük jelentős részét ledolgozták. A tengerentúli tőzsdék eséssel vágtak neki a szerdai kereskedésnek, miután a piaci kommentárok szerint a befektetők az elhúzódó kereskedelmi háború lehetősége mellett a globális növekedési kilátások romlása miatt aggódtak. A kereskedelmi háborús félelmek mellett a hangulatra Donald Trump Twittter-üzenetei is árnyékot vethettek, miután az amerikai elnök ma ismét a Fedet ostorozta. A Nasdaq 1,2 százalékos esése mellett az S&P500 1,3 százalékot esett, míg a Dow 392 pontos esés mellett 1,5 százalékkal került lejjebb.

Pénteken hajnalban teszi közzé idei második negyedéves számait az OTP, a bank rekordról számolhat be a bevételeknél és a profitnál is.

Az északi-tengeri Brent hordónkénti árfolyama már 59 dollár alatt van. Miután a ma reggeli és a tegnapi pozitív korrekcióból sem tudta kivenni a részét, akár mehet ez még lejjebb is. A Brent már 20%-ot esett az idei csúcsához képest, mellyel már 7 hónap óta nem látott alacsony szinten tartózkodik.

Emelkednek az irányadó európai részvényindexek ma délután, a DAX és a CAC40 egyaránt 1,4 százalékkal került feljebb. A régiős tőzsdék is erősödnek, a lengyel WIG 0,4 százalékos erősödése mellett a prágai tőzsde 0,1 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 0,3 százalékot emelkedett. A hazai részvényindex 4,9 milliárd forintos forgalom és 456 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. A BUX komponensei közül az OTP és a Mol teljesít a legjobban ma délután.

A nap első felében napi limittel is emelkedő Őrmester árfolyama lefordult, a részvény közel 17 százalékos mínuszban is járt ma, majd a társaság papírjai ezt követően ismét emelkedni kezdtek, az Őrmester árfolyama 7 százalékkal került ma feljebb.

Az Őrmester az elmúlt napok folyamán valósággal szárnyalt, az árfolyam csak augusztusban 5 600 forintról 13 800 forintig szárnyalt. Az árfolyam ma délelőtt napi limittel is emelkedett, majd ezt követően kissé alábbhagyott a kezdeti lendület majd az Őrmester a ma délelőtti, jelentős erősödését ledolgozva nagyot esett, az árfolyam 16,5 százalékkal került lejjebb. A társaság idei teljesítménye azonban továbbra is figyelemre méltó, az árfolyam idén 841,2 százalékkal került feljebb. Az Őrmester, jelentős forgalom mellett emelkedik, a cég részvényeinek mai forgalma tizennyolcszorosan haladják meg a részvény idei, átlagos forgalmát.

Az elmúlt napok folyamán valósággal szárnyalt az Őrmester, a társaság részvényárfolyama több napon át napi limittel emelkedett, a részvények csak augusztusban 5 600 forintról 13 800 forintig szárnyalt. Az árfolyam ma délelőtt napi limittel is emelkedett, majd ezt követően kissé alábbhagyott a kezdeti lendület és az árfolyam 10,4 százalékkal került ma feljebb. Az Őrmester részvényei csak augusztusban 126,8 százalékot emelkedtek, míg a társaság részvényei idén 1145,1 százalékkal kerültek feljebb. A társaság részvényei jelentős forgalom mellett emelkednek ma, az Őrmester mai forgalma több mint tizenhétszerese a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Európában emelkednek az irányadó részvényindexek, bár a Németországból beérkező ipari termelési adat a vártnál nagyobb mértékű csökkenésről számolt be, azonban a hangulatot ez sem rontotta el, a kontinens börzéi a délelőtt második felében is emelkednek. A milánói börze 0,5 százalékos erősödése mellett a CAC40 0,9 százalékot erősödött, míg a DAX 1,2 százalékkal került ma feljebb.

Ázsiában nem volt egyértelmű az irány szerdán, a piaci kommentárok szerint a kínai jegybank jüannal kapcsolatos intézkedése átmenetileg megnyugtathatta a befektetők egy részét, míg a hangulatot javíthatta Larry Kudlow nyilatkozata is, miután a Fehér Ház gazdasági tanácsadója tegnap arról beszélt, hogy a Trump-kormányzat folytatni kívánja Kínával a kereskedelmi tárgyalásokat. A Nikkei 0,3 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,2 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,3 százalékos mínuszban zárt.

Nagyot emelkedett az Őrsmester, az árfolyam március közepétől július 25-ig 173,5 százalékkal került feljebb, a társaság részvényei azonban ezután valósággal szárnyaltak, az árfolyam az elmúlt napokban érdemi bejelentés hiányában is többször napi limittel emelkedett. A július 25-én 3 200 forintos záró részvény ma is napi limittel emelkedik, az árfolyam pedig egészen 13 800 forintig szárnyalt, az Őrmester árfolyama csak augusztusban 106 százalékot erősödött, míg a társaság részvényei idén 1 252 százalékkal kerültek feljebb. Az árfolyam nagy forgalom mellett emelkedik ma, az Őrmester mai forgalma több mint ötszöröse a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Az E.ON ma reggel tette közzé második negyedéves gyorsjelentését. A működési eredmény (EBIT) 18%-kal esett éves alapon, de még így is jobb lett az elemzői várakozásoknál. A brit kiskereskedelmi részleg töri a legnagyobb borsot a vállalat orra alá.

Szerdán teszi közzé beszámolóját többek között a Magyar Telekom, a Graphisoft Park és a Waberer's is.

Szerdán az MNB a júniusi értékpapírstatisztikái mellett a júliusi nemzetközi tartalékaira vonatkozó adatsorát is közzéteszi. A KSH mindemellett a júniusi termelési statisztikáit publikálja. Németországból a júniusi ipari termelési adatsor érkezik majd.

A tengerentúli tőzsdék keddi felpattanása után felemásan teljesítettek az irányadó ázsiai részvényindexek a hét harmadik napján, miután a piaci kommentárok szerint a hangulatra továbbra is az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos félelmek vetettek árnyékot, azonban a kínai jegybank jüannal kapcsolatos intézkedése átmenetileg megnyugtathatta a befektetők egy részét. A hangulatot némileg javíthatta Larry Kudlow nyilatkozata is, miután a Fehér Ház gazdasági tanácsadója tegnap arról beszélt, hogy a Trump-kormányzat folytatni kívánja Kínával a kereskedelmi tárgyalásokat. A Nikkei 0,3 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde stagnál, míg a sanghaji részvényindex 0,2 százalékkal került feljebb. Ázsia más részein sem volt egyértelmű az irány, a dél-koreai Kospi 0,2 százalékos esése mellett a szingapúri tőzsde 0,3 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt mínuszban járnak ma reggel, míg a határidős DAX 68 pontos plusza 0,6 százalékos emelkedést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 141 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan zárták a hét második napját. Az OTP 1,3 százalékos erősödés után 12 020 forinton zárt, míg a Mol 1,3 százalékos erősödést követően 2 976 forinton zárt. A Richter 2,2 százalékos esés után 5 025 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 0,2 százalékkal került lejjebb a telekomég papírjai 422,5 forinton fejezték be a keddi kereskedést.

Az egy évvel korábbival szinte megegyező, az elemzői várakozásokat viszont jelentősen felülmúló második negyedéves nyereségről számolt be a Commerzbank, miközben a bevételek elmaradtak a várttól. Miután a Deutsche Bankkal való összeolvadás meghiúsult, a második legnagyobb német bank most egy új stratégiai terven dolgozik, amelyet az év későbbi részében mutatnak be.

