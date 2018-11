Mindkét fontos olajjegyzés kerek szintet tört le a mai kereskedésben, és ezzel mind a Brent, mind a WTI közelíti a pénteken beállított féléves mélypontját. Az esés fő oka az általánosan gyenge tőkepiaci hangulat lehet, de az elemzők az utolsó húzást szívesen ráfogják Donald Trump legutóbbi tweetjére, amiben arra biztatja az OPEC-tagállamokat, hogy ne fogják vissza a termelésüket az elő olajárak hatására.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!