Cikcakkos lett a február 2018.02.28 22:00

Hatalmas eséssel indult a hónap, de aztán úgy tűnt, talán teljesen visszakapaszkodnak a tőzsdeindexek a korábbi csúcsokra (a Nasdaq tényleg közel járt ehhez). Ám február utolsó két kereskedési napja újra az eladókról szólt. Ma a Dow és és az S&P index is bőven 1% feletti mínuszban zárt (-1,5%, illetve -1,1%), de még a nap közben biztatóbban futó Nasdaq is eséssel fejezete be a kereskedést (-0,7%).

Az árfolyamot bizonyára sok hó végén lezárt pozíció mozgatta, olyan erős fundamentális hír nem látott napvilágot, amire rá lehetne fogni a mai rossz hangulatot.