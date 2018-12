Eséssel indul a csütörtöki kereskedés Amerikában 2018.12.06 15:34 Az ázsiai tőzsdék lejtmenete és az irányadó európai részvényindexek esése után eséssel indult a csütörtöki kereskedés a tengerentúli tőzsdéken is, a piaci szereplők a globális növekedés lassulása miatt aggódnak, a hangulatot mindemellett tovább rontották a kiújuló kereskedelmi háborús félelmek is, miután a Huawei pénzügyi igazgatóját szombaton, Kanadában letartóztatták. Sajtóértesülések szerint Meng Van-csóu letartóztatása az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók megsértésével hozható összefüggésbe, a befektetők egy része pedig attól tartott, hogy a lépést ismét kiélezheti az USA és Kína kereskedelmi konfliktusát. A negatív részvénypiaci hangulatban a tengerentúli tőzsdék is esnek, az S&P500 1,7 százalékkal került lejjebb, míg a Dow 467 pontos esés mellett 1,9 százalékkal került lejjebb, míg a Dow komponensei közül 3,1 százalékos esésével a Caterpillar részvényei teljesítenek a leggyengébben a csütörtöki piacnyitás után.

Esik a BUX, lefordult az OTP 2018.12.06 15:22 A tengerentúli piacnyitás felé közeledve továbbra is mínuszban jár a magyar tőzsde, a BUX 8,9 milliárd forintos forgalom és 630 pontos mínusz mellett 1,6 százalékkal került ma lejjebb. A blue chipek kivétel nélkül esnek, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama egyaránt 0,6 százalékkal került lejjebb, a Richter árfolyama 1,8 százalékkal került lejjebb, míg a szerdán új történelmi csúcsot ütő OTP lefordult ma, a bankpapír árfolyama 2,5 százalékkal került lejjebb.

Emelkedik a Masterplast 2018.12.06 13:10 Az idei közel duplájára, 6 millió euróra nőhet 2021-re a Masterplast adózott eredménye, míg a cég árbevétele elérheti a 124 millió eurót. A kedvező piaci környezet mellett a vállalat hatékonyságnövelő intézkedései is hozzájárulnak a forgalom és az eredmény gyors bővüléséhez, aminek köszönhetően néhány év alatt várhatóan az egy részvényre jutó osztalék dinamikusan emelkedhet. A társaság előrejelzését kedvezően fogadták a piaci szereplők, a Masterplast árfolyama 0,8 százalékkal került ma feljebb.

Eséssel indulhat a csütörtöki kereskedés az amerikai tőzsdéken 2018.12.06 13:01 George H. W. Bush elnök halála miatt a hét harmadik napját nemzeti gyásznappá nyilvánították és a tengerentúli tőzsdék zárva tartottak tegnap. Csütörtökön a megszökött ütemben folytatódik a kereskedés az Egyesült Államokban, az ázsiai tőzsdék mai esése és az európai részvényindexek lejtmenete után az esés az amerikai tőzsdéken is folytatódhat, a hangulatot a Huawei pénzügyi igazgatójának letartóztatása vetette vissza, miután Meng Van-csóut az amerikai hatóságok kérésére vették őrizetbe a hétvégén Kanadában, a piaci szereplők pedig láthatóan amiatt aggódnak, hogy a lépés veszélybe sodorhatja az USA és Kína hétvégén megkötött kereskedelmi kérdésekben kötött tűzszünetét. A határidős Dow 420 pontos mínuszban jár, ami 1,7 százalékos esést vetíthet előre a mai piacnyitásra.

Lejjebb került a BUX, esik a 4iG 2018.12.06 12:32 Esik a magyar tőzsde, a BUX 5,9 milliárd forintos forgalom és 638 pontos mínusz mellett 1,5 százalékkal került lejjebb, a blue chipek is lejjebb kerültek ma, a Mol 1,2 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom 0,7 százalékos mínuszban jár, a Richter 1,6 százalékkal került lejjebb, míg a szerdán új történelmi csúcsára emelkedő OTP árfolyama 2,1 százalékkal került ma lejjebb. A csütörtöki kereskedés borús részvénypiaci hangulatában a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek részvényei is esnek, a Konzum 0,2 százalékkal került lejjebb, az Opus 1,2 százalékot esett. A CIG Pannónia 1,1 százalékos esése mellett az Appeninn 1,3 százalékkal került lejjebb, a 4iG árfolyama is gyengélkedik, a részvény 6,5 százalékkal került lejjebb, míg az árfolyam decemberben 18 százalékot esett, a 4iG idei teljesítménye azonban így is kiemelkedő, a részvény idén 739 százalékkal került feljebb.

Kitart a borús hangulat, nem találnak magukra az európai tőzsdék 2018.12.06 11:39 Az ázsiai tőzsdék esése csütörtöki esése után az európai részvényindexek is lejjebb kerültek a csütörtöki piacnyitás után, a hangulatot a Huawei pénzügyi igazgatójának letartóztatása rontotta el, miután az amerikai hatóságok kérésére Kanadában szombaton letartóztatták a kínai távközlési cég alapítójának lányát, a hírt azonban csak szerdán hozták nyilvánosságra. Sajtóértesülések szerint Meng Van-csóu letartóztatása az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók megsértésével hozható összefüggésbe, a befektetők egy része pedig attól tartott, hogy a lépést ismét kiélezheti az USA és Kína kereskedelmi konfliktusát. A délelőtt második felében folytatódott az európai tőzsdék lejtmenete, miután a piaci szereplők a globális növekedés lassulása mellett a kereskedelmi háború negatív következményei miatt aggódnak, a kontinens irányadó részvényindexei esnek csütörtökön, a DAX 2,3 százalékos esése mellett a CAC40 2,4 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze 3 százalékot esett.

Nagyot esett az olajár 2018.12.06 11:31 Masszívan gyengülnek az olajárak csütörtökön délelőtt, miután a szaúdi energiaügyi miniszter a korábban jelzettnél kisebb mértékű kitermeléscsökkentés lehetőségéről beszélt. tovább a cikkhez...

Duplázódó profitra számít a Masterplast 2021-re 2018.12.06 11:12 Az idei közel duplájára, 6 millió euróra nőhet 2021-re a Masterplast Nyrt. adózott eredménye, míg a cég árbevétele elérheti a 124 millió eurót. A kedvező piaci környezet mellett a vállalat hatékonyságnövelő intézkedései is hozzájárulnak a forgalom és az eredmény gyors bővüléséhez, aminek köszönhetően néhány év alatt várhatóan az egy részvényre jutó osztalék dinamikusan emelkedhet. tovább a cikkhez...

Lefordult a történelmi csúcsáról az OTP 2018.12.06 11:03 A globális növekedés lassulásával kapcsolatos félelmek és az ismét felerősödő kereskedelmi háborús aggodalmak miatt borús hangulatban indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, a régiós részvényindexek is esnek, a bécsi börze 2,9 százalékos esése mellett a varsói WIG 2,2 százalékkal került lejjebb, míg a prágai tőzsde 0,9 százalékos mínuszban jár. A hazai részvényindex is lejjebb került csütörtökön, a BUX 3,7 milliárd forintos forgalom és 598 pontos mínusz mellett 1,5 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek is kivétel nélkül esnek. A Magyar Telekom 0,3 százalékos esése mellett a Mol 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Richter 1,1 százalékot esett. A szerdán új történelmi csúcsára emelkedő OTP teljesít ma a leggyengébben a blue chipek között, a bankpapír árfolyama 2,3 százalékkal került ma lejjebb.

Idei mélypontján jár a német tőzsde 2018.12.06 10:31 Estek a távol-keleti tőzsdék csütörtökön, a hangulatot a Huawei pénzügyi igazgatójának letartóztatása vetette vissza, miután az amerikai hatóságok kérésére Kanadában szombaton letartóztatták a kínai távközlési óriásvállalat alapítójának lányát, a hírt azonban csak szerdán hozták nyilvánosságra. Sajtóértesülések szerint Meng Van-csóu letartóztatása az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók megsértésével hozható összefüggésbe, a befektetők egy része pedig attól tartott, hogy a lépést követően ismét fokozódhat az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi kérdésekben fennálló feszültség. A negatív hangulatban az európai részvényindexek is lejjebb kerültek a csütörtöki piacnyitás után, a lejtmenet a délelőtt második felére ráfordulva is folytatódott, a CAC40 1,9 százalékos esése mellett a spanyol IBEX 1,6 százalékkal került lejjebb, míg a DAX 224 pontos esés mellett 2 százalékkal került lejjebb, a német részvényindex ezzel a 11 000 pontos szintet letörve idei új mélypontjára esett.

Gyorsjelentés után emelkedik a Vonovia árfolyama 2018.12.06 10:20 A kereskedelmi háborús félelmek felerősödése nyomán borús a hangulat az európai tőzsdéken, a német DAX 214 pontos esés mellett 1,9 százalékkal került lejjebb, míg a német részvényindex komponensei közül egyedül a Vonovia árfolyama képes emelkedésre, az ingatlanfejlesztő cég árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb, miután a piaci szereplők kedvezően fogadták a társaság gyorsjelentését. A Vonovia megerősítette az idei évre vonatkozó, 1,05-1,07 milliárd eurós profitvárakozásait, míg a cég 2019-ben 1,14-1,19 milliárd eurós nyereséget vetített előre, és a társaság részvényenként 1,44 eurós osztalék kifizetését javasolja majd a jövő májusi közgyűlésen.

Esnek az európai autógyártók részvényei 2018.12.06 09:51 A Huawei pénzügyi igazgatójának letartóztatása után elromlott a részvénypiaci hangulat, miután a piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának fokozódása miatt aggódtak. A hangulatra szintén árnyékot vetett a CNBC beszámolója is, amely szerint a Fehér Ház gyakorlatilag elismerte, hogy az Egyesült Államok és Kína között a hétvégén nem született az autókat sújtó vámok csökkentéséről semmiféle megállapodás, vagyis az elnök vasárnapi Twitter-bejegyzése nem felelt meg a valóságnak. A kereskedelmi háborús félelmek erősödése és a valóságnak nem megfelelő elnöki Twitter-üzenet hatására az európai autógyártók részvényei is esnek, a Daimler 3,5 százalékos esése mellett a Volkswagen árfolyama 2,2 százalékkal került lejjebb.

Esnek az európai tőzsdék - A kereskedelmi háború aggasztja a befektetőket 2018.12.06 09:26 Estek a távol-keleti részvényindexek a hét negyedik napján, míg a csütörtöki piacnyitástól távolodva az európai részvényindexek is lejjebb kerültek, a hangulatot ezúttal a Huawei pénzügyi igazgatójának letartóztatása rontotta el, miután az amerikai hatóságok kérésére Kanadában letartóztatták a kínai távközlési óriásvállalat alapítójának lányát. Sajtóértesülések szerint Meng Van-csóu letartóztatása az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók megsértésével hozható összefüggésbe, a befektetők egy része pedig láthatóan attól tart, hogy a lépés hatására ismét kiéleződhet az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi kérdésekben fennálló feszültség. A borús hangulatban a CAC40 1,4 százalékos esése mellett az olasz tőzsde 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a DAX 180 pontos mínusz mellett 1,6 százalékkal került lejjebb.

Eséssel indul a csütörtöki kereskedés a magyar tőzsdén 2018.12.06 09:04 Eséssel indítja a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 241 pontos mínusz mellett 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek a mai piacnyitás után. A Richter 0,7 százalékos esése mellett a Mol 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a szerdán új történelmi csúcsra kapaszkodó OTP ma reggel 1,1 százalékkal került lejjebb. A csütörtöki piacnyitás után egyedül a Magyar Telekom tudott emelkedni, a telekomcég árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb.