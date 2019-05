Eséssel zárta a hét utolsó napját a magyar tőzsde, a BUX 591 pontos mínusz mellett 1,4 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek vegyesen teljesítettek. A Magyar Telekom 0,8 százalékos erősödés után 462,5 forinton zárt, a Richter mindemellett 0,4 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó papírjai 5685 forinton fejezték be a pénteki kereskedést. Az OTP 1,2 százalékos esést követően 12 570 forinton zárt, míg a nap vesztese a Mol volt, az olajcég részvényei 3 százalékos eséssel búcsúztak a pénteki kereskedéstől, a társaság első negyedéves gyorsjelentése után .

Pénteken publikálta első negyedéves számait az Erste Group, az Erste nettó kamatbevétele 1,161 milliárd euró lett, alulmúlva ezzel az elemzői várakozásokat. A piac számára váratlan céltartalék-visszaírásnak köszönhetően a Reuters elemzői konszenzusánál 6 százalékkal magasabb első negyedéves nyereségről számolt be ma reggel az Erste Group, az osztrák bankcsoport 12 százalékkal 377 millió euróra növelte profitját. A társaság részvényeinek árfolyama 2,6 százalékkal került lejjebb az első negyedéves gyorsjelentése után.

A Mol 2 százalék feletti mínuszban is járt ma, miután a társaság első negyedéves gyorsjelentése összességében alulmúlta az elemzői várakozásokat. A pénteki piacnyitás előtt az OTP is fontos bejelentést tett, miután a társaság bejelentette, hogy megveszi Szlovénia negyedik legnagyobb bankját , a Societe Generale Csoport szlovén leánybankját, az SKB Bankát .

Lejjebb kerültek a régiós részvényindexek pénteken, a lengyel WIG 0,7 százalékos esése mellett a prágai tőzsde 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze stagnál. A magyar tőzsde is lejjebb került ma, a BUX 3,8 milliárd forintos forgalom és 437 pontos mínusz mellett 1 százalékot esett, míg a blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom képes mértékelt emelkedésre.

Nagyot emelkedett tegnap a FuturAqua árfolyama, a részvény napi limittel emelkedett csütörtökön, miután a társaság április 30-ig közgyűlése két új igazgatósági tagot választott, továbbá a részvényesek döntöttek a társaság új stratégiai irányairól is . A FuturAqua pénteken is limittel emelkedik, az árfolyam 20 százalékos emelkedés után 90 forintig emelkedett. A FuturAqua 83,2 millió forintos forgalom mellett emelkedett, a FuturAqua mai forgalma több mint háromszorosa a részvény idei átlagos forgalmának.

A Budapesti Értéktőzsde pénteki tájékoztatása szerint az Első Hazai Energia-Portfolió törzsrészvényének tőzsdei kereskedését a BÉT a 2019. május 3-i tőzsdenapon az előkészítés szakasz kezdetétől visszaállítja. A BÉT mindemellett arra is felhívta a részvényesek és a befektetők figyelmét, hogy az EHEP részvények esetében az elkülönítés szankciót továbbra is érvényben tartja, ennek okán a kibocsátó részvényeinek kereskedésének visszaállítását követően a kereskedés során az "Aukciós Kereskedési Modellt" alkalmazza. Az EHEP részvényeinek kereskedését a BÉT januárban függesztette fel . A társaság részvényei az újraindult kereskedés után nagyot emelkedtek, az EHEP részvényei 39 százalékkal kerültek ma feljebb.

A terveknek megfelelően Szlovéniában vásárolt be az OTP, az SKB bank szintén annak a Societe Generale-nak a leánybankja, amelyik egymás után adja fel pozícióit a régióban. Az új szlovén szerzemény az elmúlt években megvett bankokhoz hasonlóan jól menedzselt pénzintézet, ráadásul relatíve nagy is, organikus növekedéssel is rövid időn belül meglehet az OTP-nek a kétszámjegyű piaci részesedés a szlovén bankpiacon. Megnéztük, mit kell tudni az SKB-ról.

