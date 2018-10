Szépen megfordították napon belül az európai tőzsdéket, pedig már pont kezdett nagyon rosszul kinézni, a német tőzsde például fél éves mélypontra esett, a napi mélypontról azonban közel 200 pontot pattant fel, így most már 0,4 százalék pluszban áll.

Elszállt egy török bank árfolyama, miután a török pénzügyminiszter, Berat Albayrak nemrég a Turkiye Kalkinma Bankasi átalakítását jelentette be. Bár a pontos részleteket egyelőre nem tette közzé a török kormányzat, a befektetők azonban valósággal rávetették magukat a részvényre, a bank papírjai pedig folyamatosan napi limittel emelkedtek, a Turkiye Kalkinma Bankasi árfolyama egy hónap alatt közel hétszeresére emelkedett.

Jóval alacsonyabb lett a Media Markt és a Saturn üzletláncokat is működtető Ceconomy profitja, mint amit a menedzsment még egy hónappal ezelőtt is előre jelzett, a hírre a cég részvényárfolyama közel 20 százalékot esett.

Az elmúlt hét folyamán elképesztő emelkedést produkáltak a 4iG részvényei, az emelkedés a hétfői kereskedés első felében is folytatódott, a 4iG árfolyama egészen 750 forintig emelkedett, majd a történelmi csúcsáról lefordult az árfolyam, és a részvény végül 615 forinton zárta a hét első napját. Az esés a keddi piacnyitás után is folytatódott, az árfolyam 560 forintig is leszúrt, ami a hétfői csúcshoz képest 25 százalékos esést jelent. A 4iG árfolyama a keddi piacnyitást követő, közel 9 százalékos esés után ledolgozott egy keveset a korábbi mínuszokból, az árfolyam 5,6 százalékkal került ma lejjebb.