Nagy szigor jöhet az autók kipufogógáz szabályozásában

Az Európai Parlament balközép Szocialisták és Demokraták csoportja szerint a 2017 novemberében benyújtott, 30 százalékos emissziócsökkentést előirányzó szabályozási tervezet egyszerűen túlságosan gyenge. A pártcsalád álláspontja az autók kibocsátásával kapcsolatban már csak azért is fontos, mert az említett tervezetről szóló parlamenti jelentés a máltai szocialista képviselő, Miriam Dalli vezetésével készül.A célszám emelése mellett a széndioxid-kibocsátás számítási módján is jelentősen változtatnának, a jelenlegi, az autók tömegét alapul vevő, a kibocsátást relativizáló metódus helyett az úgynevezett lábnyom alapú, az abszolút kibocsátáscsökkentést támogató megközelítésre váltva, amelyet például az Egyesült Államokban is alkalmaznak. A lábnyom alapú megközelítés ugyanis elvileg az autók tömegének csökkentésére is motiválhatja a piacot, ami általános fenntarthatósági szempontból kívánatos fejlemény lenne. A lábnyom alapú megközelítést széles körben jobb metódusnak tartják, amelyet például az ICCT (International Council on Clean Transportation) nonprofit szervezet is támogatja, amely az amerikai dízelbotrányt leleplezte.A változásokat persze nem mindenki üdvözölné, Németország például már 2008-ban (amikor az EU legutóbb standardokat fogadott el az autók emissziójára) ellenezte a lábnyom alapú megközelítést, mondván, az további terhet rak a nagy járművek gyártóira. 2013-ben állítólag Angela Merkel kancellár közvetlenül telefonálta végig az EU bizonyos államfőit a tervezett kibocsátási szabályok enyhítése érdekében.Míg az Euractiv szerint Németország az elefánt a porcelánboltban, addig hat másik tagállam - Hollandia, Ausztria, Belgium, Portugália, Írország és Szlovénia - tavaly októberben közös levélben kérte az Európai Bizottságtól a 2021-2030-as emissziós cél 40 százalékra emelését, amelynek elfogadása mindemellett nagyrészt az egyes tagállamokon, teljesítése pedig leginkább az EU elektromos autó értékesítéseinek alakulásától függhet majd.