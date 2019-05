Nagy változás az IKEA-nál, hamarosan még egyszerűbb lesz a vásárlás

Az alkalmazásban a világ legnagyobb lakberendezési cégének teljes kínálata elérhető lesz, az appet először Franciaországban és Hollandiában, majd az év végéig az IKEA 8 legfontosabb piacán, köztük Németországban, az Egyesült Államokban és Kínában vezetik be.Az IKEA-nak már most is vannak különböző appjei, de olyan, amely a teljes spektrumot kínálja, vagyis a termékek kiválasztásán és a vizualizáción keresztül a vásárlást is segíti, most először. Az alkalmazással az a cél, hogy a vállalatcsoportot egy alapvetően hagyományos, offline üzletekkel rendelkező cégből digitális irányba állítsák át.Az IKEA-nál többféle modellel kísérleteznek, többek között kisebb, külvárosi üzleteket is nyitottak, de van már dedikált, például kizárólag konyhafelszereléseket bemutató üzlet is. A cég vezetői szerint a vásárlás egyre inkább online kezdődik és online végződik is, de a folyamat közben szükség van azokra az üzletekre is, ahol a vevők személyesen is megnézhetik a bútorokat, kiegészítőket, ezért egyre több bemutatóterem-szerű üzletet nyitnak majd, miközben a nagyobb store-ok területének egyre nagyobb részét az online megvásárolt áruk összekészítésére használják majd.