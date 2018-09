Nagy változásokra készül a H&M - Újfajta üzleteket tesztelnek

Egyik legrégebbi üzletében, Stockholmban elindított egy tesztprogramot a H&M a megújulás jegyében, ahol többek között a versenytársaktól ellesett ötletekkel próbálja javítani az értékesítéseket. Az üzletek kevésbé lesznek zsúfoltak, színek szerint rendeznek majd be részlegeket és lesznek meghívásos, zártkörű események is. A kínálat pedig igazodik majd a helyi ízléshez. A minőség javítása a cél, hogy elmozduljon a cég a prémium ruhaüzletek felé, kisebb lesz a kínálat, de az szebb környezetben.A több évtizedes terjeszkedés után a H&M 69 országban összesen 4801 üzlettel rendelkezik, amivel a világ második legnagyobb divatüzletlánca az Inditex után, ami a Zara márkával fut. De az elmúlt két évben gyengélkedtek a H&M értékesítései az erős piaci verseny közepette és most közel 4,1 milliárd dollárnyi eladatlan ruhakészlet halmozódott fel a vállalatnál.