Nagy versenyben nyerte el Magyarország a Mol nagyberuházását

2016 végén hirdettük meg a 2030-ig szóló stratégiánkat. A tavalyi év volt az első e stratégia megvalósításában. És ahogy az a Q4-es eredményekből is kiderül, jó irányba indultunk, jó úton haladunk. A Mol-csoport nettó eredménye elérte a 307 milliárd forintot mintegy 1,11 milliárd dollárt tavaly, ami 18 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezzel az évtized legmagasabb profitját sikerült elérnünk 2017-ben. Ezen felül 672,7 milliárd forintnyi, azaz mintegy 2,44 milliárd dollárnyi tiszta EBITDA-nk volt tavaly, ami 14 százalékkal több az előző évinél, és meghaladja a 2017-es éves célkitűzést. Az upstream, azaz kutatás és termelés EBITDA 854 millió dollár lett, ami 26%-os növekedést jelent 2016-hoz képest. A downstream üzletág a csoportszintű EBITDA közel felét, 1,18 milliárd dollárt adta. A fogyasztói szolgáltatások üzletág az előző évhez viszonyított 17%-os emelkedéssel 358 millió dollárra bővítette EBITDA-ját. Köszönhetően a vállalatcsoport Fresh Corner koncepciója alapján átalakított kiskereskedelmi egységeknek, a nem üzemanyag értékesítésből származó árrés növekedése meghaladta az üzemanyag-termékeken elért árrés növekedését. A 2000 egységből álló kiskereskedelmi hálózatunkban már 455 Fresh Corner van a régióban, ebből közel 100 Magyarországon. Egyszóval kiváló úton vagyunk afelé, hogy a régió legjobb és legerősebb vállalatává váljunk, ahogy azt a stratégiánkban elmondtunk. Nagyon erős a pénzügyi hátterünk, kiválóan működünk.Az integrált üzleti modell, így a stratégiában szereplő összes elem a Mol Magyarországnál is megtalálható, a legnagyobb feladatok pedig Magyarországra jutnak, és mi neki is kezdtünk ezeknek.Ami a kutatás-termelést illeti, új hazai koncessziókat nyertünk, a korábbi koncessziókból megnyert területeken pedig -, ahol találtunk szénhidrogént - folyik a termelés beindítása. Jó pár évig nem voltak új koncessziók, most pedig már a 6. körben vagyunk, és a kutatásban is vannak eredményeink. A megkapott területekből hármon is elkezdtük a termelést Magyarországon. Vagyis meglehetősen jól szerepel a Mol a versenytársak között.Célunk, hogy a magyarországi termelést napi 40 ezer hordó felett tartsuk, ami a csoporttermelésnek valamivel kevesebb mint 40 százaléka. A Magyarországon felhasznált földgáz 16 százalékát, és az itt feldolgozott kőolaj 10 százalékát itthon termeljük ki, és ez egy komoly érték. Ez azért is lényeges, mert az elmúlt 10 év tendenciája folyamatos termeléscsökkenést mutatott, amit sikerült megfordítanunk az elmúlt két évben. Noha valószínűnek tartom, hogy Magyarország aránya a kitermelésben 2030-ban kisebb lesz a jelenleginél, de ami lényegesebb: 2030-ban is lesz Magyarországon kutatás-termelés.Ha tovább megyünk az értékláncban, a feldolgozás-kereskedelem tekintetében számos eredményt értünk el. Bár fosszilis üzemanyagokra és termékekre - így a százhalombattai finomítóra - 2030-ban is szükségünk lesz, a motorhajtóanyagok jelenleg 70 százalékos részarányát a finomítói termelésben 50 százalék alá kívánjuk szorítani. Magyarán, egyértelműen a vegyipari, petrolkémiai termékek irányába szeretnénk elmozdulni. A petrolkémia fejlesztése a klasszikusan bennünket érintő integrált üzleti modell és értéklánc meghosszabbítását jelenti, amely egyúttal csökkenti a fosszilis energiahordozóknak való kitettségünket.A petrolkémia növekvő részarányát úgy biztosítjuk, hogy 2030-ig 4,5 milliárd dollárt fogunk költeni a területen, ötéves ciklusokban 1,5-1,5 milliárdot. Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy ennek az összegnek egy jelentős hányada Magyarországon lesz elköltve, és azért küzdünk a Mol-csoport más egységeivel versenyhelyzetben, hogy a legnagyobb részt itthon fektethessük be; igyekszünk minél több támogatást itt tartani. A poliol beruházás ugyanis Tiszaújvárosban fog megvalósulni; ennek költségeit részben egy 131 millió eurós regionális EU-támogatásból, illetve azon belül egy 12 milliárd forintos közvetlen, a Nemzeti Befektetési Ügynökség által biztosított támogatásból fedezzük. Ezért azonban komoly verseny folyt Pozsony, Százhalombatta és Tiszaújváros között. A nagyságrendet érzékeltetendő, a mintegy 300 milliárd forintos, négy üzem felépítését magába foglaló poliol beruházás a rendszerváltás óta a legnagyobb vegyipari beruházás Magyarországon; úgy is lehetne fogalmazni, hogy egy új Tiszai Vegyi Kombinátot Tiszaújvárosban, csak MOL Petrolkémia névvel. A terület tavasszal újabb elemmel bővül, amikor szintén Tiszaújvárosban átadjuk majd a műgumigyárat.Minden beruházás versenyez egymással, akkor is, ha Magyarország a Mol bölcsője, és itt minden megtalálható. Nekünk is nagyon keményen kell bizonyítani hatékonyságban és munkában vagy a szabályozói környezetben, hogy itt érdemes beruházni a Molnak.Leegyszerűsítve, a poliolhoz két alapanyag kell: hidrogén és propilén. Ez megvan Pozsonyban, Rijekában, Százhalombattán és Tiszaújvárosban is. Mint minden beruházás esetében, itt is az volt a kérdés, hogy mekkora termelést tudok biztosítani, és hogy mi lesz a beruházás jelenértéke. Az EU-vizsgálat -, amelyre azért volt szükség, mert regionális támogatást kértünk - azt az eredményt hozta, hogy a tíz legfejletlenebb európai régióhoz tartozó Tiszaújvárosban támogatható egy ilyen beruházás. A regionális állami támogatás azt a célt szolgálja, hogy kompenzálhassuk azt a különbséget, ami a jelenérték-számítás alapján más helyszínnel szemben Tiszaújváros kárára mutatkozik. A végső versenyben egyébként Százhalombatta és Tiszaújváros vett részt.A jelenlegi 1600 ember mellé további 170-200 alkalmazottat veszünk fel, és miután egy munkavállaló beszállítói oldalról további hat addicionális állást teremt, ez egy óriási fellendülést hozhat az egyik legfejletlenebb európai régiónak, gyakorlatilag európai szinten is mérhető petrolkémiai központtá emelve azt.A magyar kormány érdeke, hogy a magyar gazdaság bővüljön, nőjön a foglalkoztatás és a vállalatok versenyképessége javuljon, sikeresek legyenek. Ugyanakkor a Mol üzleti alapon működik, és itt pénzügyi befektetésekről beszélünk, a magyar állam pedig az üzleti döntésekbe közvetlenül nem szól bele. Bár a Mol már méretéből fakadóan is fontos gazdasági szereplő, elsősorban olaj- és gázipari profilja az, ami stratégiai fontosságúvá teszi a kormány számára. A kormánnyal ezért folyamatos a párbeszéd a további lehetőségekről, de a meglévő aggályokról is, például a Robin Hood adó terhéről a privát szféra számára.Számos változás történt a lakossági szolgáltatások területén; csak címszavakban: a Fresh Cornerek kialakítása, az állatbarát kutak megjelenése, a Fresh Corner Drive felépítése a Szentendrei úton, a Mol Limo beindítása, amit egy flottaszolgáltató cég létrehozása is megelőzött. A mobilitás és az e-mobilitás a lakossági szolgáltatásokon belül is rendkívül fontos terület a Mol számára. Nem véletlen, hogy e-töltők fognak kerülni Csehországtól az Adriáig és a Fekete-tengerig, és a legtöbb töltő a Mol-töltőállomásokra kerül majd a projekt keretében, amely 50 százalékos EU-s finanszírozásban valósul meg. A hazai Agip-kutak tavaly október 1-jére eltűntek, illetve mind át lett öltöztetve Mol-kútnak, így most már csaknem 500 töltőállomásunk van Magyarországon.Tudatosan szeretnénk átmenni benzinkútból értékesítési ponttá, és felvenni a versenyt a retail hálózatokkal. A szemléletmód-váltás eredményeként már a kiskereskedelmi hálózatokhoz is szeretnénk mérni magunkat, míg korábban jellemzően kizárólag az olajipari versenytársakra figyeltünk. Ennek okán egyébként a HR-policyt is így alakítjuk. Jelenleg a magyar töltőállomás-hálózat vezetője egy volt FMCG-s kolléga, aki egy meghatározó nagy áruházlánctól érkezett hozzánk.A fogyasztói szolgáltatások területnek az elképzelés szerint 2030-ban a csoport EBITDA 30 százalékát kell adnia. A töltőállomásokon továbbra is növekszik az üzemanyag-forgalom az élénkülő gazdasági aktivitással párhuzamosan, de emellett nagyon markánsan megjelent a nem üzemanyag termékek értékesítéséből származó bevétel- és margin növekedése is.Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket. A jelenlegi lefedettség azt biztosítja, hogy az ember félóránként találkozhat egy Mol-kúttal, értékesítési ponttal, bármerre is jár Magyarországon.A fogadtatás olyan pozitív, amire mi sem számítottunk. Ezt a piacot korábban senki nem ismerte igazán, de bebizonyosodott: ha odateszed a fogyasztóknak a lehetőséget, valósággal ráugranak. Az első négy héten több mint 18 ezren regisztráltak, és ismét bebizonyosodott, hogy mennyire fontos az elektromos töltőhálózat építése: az üzemeltető kollégák nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az autókat olyan ütemben tudják tölteni, mint amit az igények diktálnak.Az eddigi tapasztalat alapján átlagosan naponta kétszer használják az autókat a regisztráltak, alkalmanként több mint fél órát. A leginkább frekventált területek a Graphisoft park, illetve Kelenföldi pályaudvar - vagyis a használók valószínűleg beingáznak, és Limóval mennek tovább, az Örs vezér tere, Marina-part, Duna Plaza irányába.Amennyiben a szolgáltatás Budapesten jól működik, akkor gyorsan tudunk lépni tovább. Az autópályák racionális lehetőséget kínálnak, hiszen az országos átjárhatóságot biztosítják. Jelenleg ebben látjuk a fantáziát, de Budapest és az autópályák mellett vizsgálunk egyéb lehetőségeket is. Hogy mindenhová kell-e letenni e-töltőt? Hasonlóan a hagyományos benzinkúthálózat kiépítéséhez, először a főbb közlekedési ütőereken kell biztosítani a töltés lehetőségét. Idővel azonban minden faluhoz eljuthat a szolgáltatás, de ehhez az infrastruktúra fejlesztés elengedhetetlen.Vannak, akik megkérdőjelezik a stratégia helyességét most, hogy az olajárak 60 dollár fölött vannak. Megítélésem szerint azonban a stratégia és az általunk választott irány legfontosabb jellemzője éppen az, hogy olyan rugalmasságot teremtünk meg általa a működésünkben, amelynek köszönhetően bármilyen irányba is fog mozdulni a világ, mi tudjunk változtatni.Természetesen van világképünk, és bizonyos, hogy 2030-ban még lesz szerepe a fosszilis üzemanyagoknak a közlekedésben, de egyre csökkenő mértékben, ezért fel kell készülni egy új világra is. Akkor is, ha ma még nem lehet kijelenteni azt, hogy 2030-ra villanyautók fogják elárasztani Magyarországot. Ami biztos, hogy meglévő értékeinket az alapvetően kőolaj-feldolgozási értéklánc mentén szeretnénk tovább növelni, és úgy szeretnénk felépíteni magunkat, a világ jövendő kihívásaira rugalmasan tudjunk válaszolni.A rugalmasság jele, hogy teljesen új területeken is elindultunk, létrehoztunk egy kockázati tőkealapot portugál partnerrel, az Eximbankkal, valamint az OTP-vel, ami alapvetően a digitális fejlődést kívánja támogatni. Az egyik feltétel, hogy a tőke legalább 40 százalékban magyarországi startupok irányába legyen elköltve. De a megújuló energiaforrásoknak is szerepet szánunk, így három helyszínen, Százhalombattán, Tiszaújvárosban és Füzesgyarmaton napelemparkot építünk.Bár a Mol klasszikusan egy iparvállalat volt, ügyfelei igényeinek kiszolgálására törekedett egy kevésbé ügyfél-központú világban is. A fogyasztói igények változásával azonban, hasonlóan a többi céghez, most olyan tevékenységekbe is többet fektet be, mint ezeknek az új típusú igényeknek a megismerése és a lehető legjobb kielégítése a megnövekedett verseny mellett.A program keretében megvizsgáljuk azokat a pontokat, ahol a leginkább változtatni kell. Cél például az is, hogy a kollégák minél gyakrabban találkozzanak személyesen a menedzserekkel, - nem munkavállalói fórumokról van szó, hanem akár egy üzem meglátogatásáról, hogy beszélhessünk az emberekkel, hogy megnyíljanak és értsék, hogy mit szeretnénk tőlük. Természetesen fontosak a visszajelzések, az elégedettségi mutató is.Varázsütésre persze nem változik meg a vállalati kultúra, ezért konzekvensen, szisztematikusan igyekszünk építkezni, hogy az új stratégia és ezen értékek mellett érjünk el további eredményeket.A székházépítés az ütemtervnek megfelelően halad, így az új központ 2021-re lesz kész. Jelenleg Budapesten 5 kerületben, 11 épületben dolgoznak a kollégáink, ami logisztikailag szinte kezelhetetlen. A megoldást az egy egységes helyszínre költözés jelenti, ha pedig így döntöttünk, meg kívánjuk adni a módját is.Büszkék lehetünk arra, hogy a Mol egy magyarországi sikertörténet, amely minden, ezzel ellentétes korábbi próbálkozás ellenére továbbra is egy magyar központú, magyar irányítású, budapesti székhelyű nemzetközi olaj- és gázipari cég. Ez tehát a szikár logisztikai, gazdasági okok mellett számunkra egy emblematikus történet is.