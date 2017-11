Nagy volt a tűzijáték, csak pont a lényeget nem árulta el a Tesla

Elon Musk a múlt héten bemutatta a vállalat elektromos teherautóját

Csak a lényeget nem árulta el: mennyibe kerül és milyen nehéz pontosan az új jármű

Musk nem jelentette be az elektromos teherautó árát, ami a személyautókéval szemben fontos tényező lesz, mivel a járműveket megvásároló cégek megtérülését rontja, ha drágán vásárolnak teherautót,

ráadásul a Tesla teherautójának súját sem ismerjük, ez pedig szintén kiemelten fontos tényező, mert a nehéz kamion (ami a hatalmas akkucsomagok miatt reális feltételezés) miatt a rakomány súlya alacsonyabb lehet, mint amit a versenytársak dízeles kamionjai el tudnak vontatni,

és az is igaz, hogy az aerodinamikailag optimalizált vezetőfülke könnyen lemásolható, más gyártók is kijöhetnek 2019-ig hasonlóval, így ez sem befolyásolja a vásárlók döntését egy hagyományos és egy elektromos kamion között,

rövid távon valószínűleg nem váltja le a Tesla kamionja a hagyományos teherautókat, véli több elemző.

Múlt héten nagy felhajtást csapott a Tesla az új teherautójának és a második generációs Roadsternek, a Tesla-rajongók és a befektetők is örültek a hírnek, múlt hét pénteken közel 1 százalékot emelkedett a Tesla árfolyama. Ezzel párhuzamosan viszont szinte minden hagyományos teherautógyártó árfolyama esett, mivel a befektetők elkezdték árazni azt, hogy a Tesla az új piacra belépve elkezdi kiszorítani a jellemzően dízelmotoros kamionokat gyártó cégeket.Ma azonban pont az ellenkezője történik, a Tesla árfolyama közel 2 százalékot esett, miközben a Russell 3000 Commercial Vehicles & Parts index 13 komponensének árfolyama egy kivételével mind emelkedik, ami részben annak tudható be, hogy a legfrissebb elemzői kommentárok kritikát is megfogalmaznak Musk múlt heti bejelentésével kapcsolatban. Például azt, hogy