Nagyban fejlesztik a jövő autóit - De ki kivel van?

-szal dolgozik együtt a jövőben az önvezető technológián - jelentette be szerdán a két cég. Ezt az együttműködést megpecsételendő a Honda 2,75 milliárd dollárt tesz a General Motors önvezető részlegébe, a Cruise-ba, amiért cserébe egy 5,7 százalékos részesedést kap a japán autógyártó. Pár hónappal ezelőtt a japánis beszállt a GM önvezető részlegébe, szintén több mint 2 milliárd dollárral (ők 19,6 százalékos részesedést terveznek szerezni benne).Így a Cruise már közel hasonló erőforrásokkal vetheti bele magát az önvezető platform fejlesztésébe, mint amivel a Google-höz tartozó Waymo operál. A cég, amit 2016 márciusában 1 milliárd dollárért vett meg a GM, most a Honda befektetése alapján beárazva 14,6 milliárd dollárt érhet, ez a GM jelenlegi piaci kapitalizációjának negyede. Szükség is van a pénzre, mert a szektorban mindenkinek agresszív terjeszkedési tervei vannak.Most a Honda 2019-re tervezi az első modellek bemutatását. A Honda egy olyan járművet szeretne, ami valóban önvezető, nem pedig egy átépített autót vezetéstámogatással. A GM és a Honda együttműködése kiterjed a hidrogéncellás elektromos autókra is, amelyeket 2020-tól lehet majd megvásárolni.Januárban a GM benyújtotta a kérelmét egy olyan jármű engedélyeztetésére, ami nem rendelkezik kormánnyal, fékpedállal vagy gázpedállal. A tervek szerint a járműmegosztó szolgáltatást működtetnének vele. Most a GM Cruise-nak egy 100 Chevrolet Bolt-ból álló flottája van, amelyeket Cruise AV-re neveztek át.A Honda korábban a Waymoval is tárgyalt, de végül nem jelentettek be semmilyen komolyabb együttműködést. Aés avan megállapodása, aminek keretein belül több tízezer járművet szerelhet fel az önvezető rendszerével.nem csak a General Motors-szal, de ais szövetkezett, a két cég ma jelentette be, hogy közösen fejlesztenének olyan autós szolgáltatásokat, amelyek önvezető technológián alapulnak. A közös vállalat viszonylag kis, 2 milliárd japán jenes (17,5 milliárd dollár) tőkével indul és először a japán piacra fókuszálnak majd. Nem csak szimpla önvezető autók szerepelnek a terveik között, de olyan járművek is, amelyek például mobil üzletekként, vagy akár kórházakként használhatók. Míg a Softbank elsősorban finanszírozó partnerként vesz részt ezekben a partnerségekben, addig a két autógyártó közötti együttműködés során a két vállalat megoszthatja egymással a járművek és a rendszerek fejlesztéseit is. Ebben az esetben a Softbank biztosítja majd a technológiát, amivel összegyűjtik és elemzik az adatokat, amiben távközlési cégként már nagy tapasztalata van.A Softbank igyekszik az olyan feltörekvő területekre betörni, mint a mesterséges intelligencia, vagy az önvezetés, erre a célra létre is hozott korábban egy 100 milliárd dolláros alapot.-nek számos partnere van az önvezető autók fejlesztésében, például a chipgyártó Intellel, az alkatrészgyártó Aptivval és a Magna Internationallel. A cég igazgatósági tagja szerint versenytársak és közösségi autómegosztó cégek is csatlakozhatnak a konzorciumhoz, ahogy az iparági profitok elkezdenek csökkenni.és amár régóta partnerek, 8 éve megkezdték a közös munkát a kisebb autók és teherszállító járművek fejlesztésén. A párizsi autókiállításon jelentették be, hogy az együttműködést kiterjesztik az önvezető autókra és az akkumulátorok fejlesztésére.A technológiai óriások általában több partnerrel is együtt dolgoznak. Régóta vannak pletykák azönvezető technológiájáról, de erről egyelőre semmi konkrétumot nem lehet tudni. Atöbb autógyártóval is összeállt, hogy internetre kapcsolt önvezető autót fejlesszenek, a partnerei között van a BMW, a Ford, a Renault-Nissan, a Toyota és a Volvo is, de a kínai internetes óriással, a Baiduval szintén együttműködik. A Baidu egy olyan nyílt forráskódú platformot fejlesztene, ami a reményei szerint az önvezető autók "Androidja" lesz.Az Amazon a hatékony csomagszállítás miatt érdekelt az önvezető technológiák fejlesztésében. A Toyotával hozott tető alá egy megállapodást még januárban egy önvezető jármű fejlesztéséről.