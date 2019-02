Nagyon rég láttunk hasonlót az OTP grafikonján

OTP

Az MACD indikátor már egy ideje negatív divergenciát jelez, vagyis a stagnáló árfolyam mellett egyre alacsonyabb értékeket vesz fel, amely az esés folytatódásának a jele is lehet.

Az OTP árfolyama az 50-napos mozgóátlag alá került, erre pedig tavaly októberben volt példa utoljára.

Az OTP júniustól október végéig oldalazott, majd az árfolyam november első felében hatalmas szárnyalásba kezdett. Az OTP ezt követően erőt gyűjtött, majd a bankpapír tavaly decemberben 11 850 forintnál új történelmi csúcsra emelkedett. Bár az árfolyam ezt követően lefordult, a 11 155 forint és 11 055 forint közötti támaszzóna kétszer is megállította az esést, és az OTP január első hetében ismét emelkedni kezdett. A január első felében látott emelkedés során az OTP 11 900 forintnál ütött új történelmi csúcsot, majd az árfolyam ismét lefordult és a részvény a 11 850 forintos támasz alá került.A héten az esés folytatódott a 11 250 forintos szint elérését követően viszont látványos fordulat következett be. Ennek eredményeként egy nagy alsó kanócos gyertya jelent meg a grafikonon, amelynek minimumpontja könnyen lehet, hogy egy új sáv aljpontját jelölte ki. Hogyha valóban így lesz, akkor az OTP árfolyama a következő napokban a támasznak számító 11 250 forintos és az ellenállást jelentő 11 850 forintos szint között mozoghat.A befektetőknek azon kívül, hogy az esetlegesen kialakuló sávból végül merre lép ki az árfolyam, érdemes további két dologra is figyelniük:

Mol

A Mol tavaly nyár eleje óta egy emelkedő trendcsatornában halad felfelé, az árfolyam decemberben sikertelenül próbált felfelé kitörni felfelé a trendcsatornából, és bár a Mol ezt követően lefordult, az árfolyam a trendcsatorna aljáról december közepén ismét felpattant és a Mol újra emelkedni kezdett. A Mol január első felében sikerrel törte a 3200 forintos ellenállást, majd a szint visszatesztelése után újabb emelkedő hullám indult. Ennek köszönhetően a héten a Mol árfolyama tesztelte a 2017. novemberi csúcsait a 3300 forintos szint környékén. A további erősödéshez ennek a szintnek a leküzdésére lenne szükség, alulról a 3200 forintos szint már támaszként funkcionálhat.

Richter

Január első heteiben a Richter piacán erőteljes emelkedés következett be, így az árfolyam felfelé tört ki a rövid távú, emelkedő trendcsatornából. A kitörés azonban nem volt hosszú életű, a Richter azt követően, hogy betöltötte a 2018 februárjában hátrahagyott részt, lefordult és visszakerült a korábbi emelkedő csatornába. A további erősödéshez a 6020 forint közelében húzódó ellenállási zónát kellene leküzdenie az árfolyamnak. Alulról a 5650 forintos szint környéke nagyon erős támasz már: ennek közelében húzódik az emelkedő trendcsatorna alja és az 50-napos mozgóátlag is.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom számára a tavaly novemberi szárnyalás után decemberben lecsorgás következett, míg a részvény január első felében ismét emelkedni kezdett és sorra alakította ki újabb és újabb lokális csúcsait. A lendület ugyanakkor a 2018. februári csúcs elérését követően elfogyott és kisebb esés bontakozott ki. Érdemes figyelni az MACD jelzésére is, amely korábban a vételi pozíciók zárását jelezte és negatív divergenciát mutat. A tovább erősödéshez a 475 forint közelében húzódó ellenállás áttörésére lenne szükség, míg alulról a 460 forintos szint nyújthat támaszt az esésben.