Nagyon rossz hírünk van azoknak, akik repülnek

Az európai légiforgalom áramlásának megszervezésével, illetve a léginavigációs díjak beszedésével foglalkozó, brüsszeli székhelyű Eurocontrol, honlapján közölt Challenges of Growth című tanulmányában arra mutatott rá, hogy 2040-ig 16 millióra emelkedik majd az éves repülések száma, amely 54 százalékos növekedést jelent.A repülőterek kapacitása azonban a szükségesnél csak lassabban bővül majd, ezért az igények növekedését nem tudják kiszolgálni. Az Eurocontrol ismertette, 111 repülőtér átlagosan 16 százalékos bővítés tervez, a 20 legnagyobb repülőtéren ennél valamivel nagyobb, 28 százalékos kapacitásfejlesztésbe fognak bele, a gépmozgások száma így 2,4 millióval emelkedhetne gond nélkül a maihoz képest.Az Eurocontrol rámutatott arra is, hogy a nyári szezonban a mostani, járatonként átlagos 12 perces késés 20 percre nőhet a következő 22 évben és hétszer annyi járat késhet 1-2 órát, mint most. Míg tavaly 50 ezer utasnak késett 1-2 órát a járata, addig 2040-ben már közel félmillió utast érinthetnek a nagyobb késések.Az Eurocontrol szerint ezért a repülőtereknek a tervezettnél nagyobb kapacitásbővítést kell végrehajtaniuk, és Európában be kell vezetni az Egységes Európai Égbolt (SESAR) projektet, amely egyesítené a széttagolt európai légiforgalmi irányítást. Ennek bevezetése azonban akadozik.