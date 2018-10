Nagyot drágult a gázolaj

Az emeléssel a gázolaj literje 435 forintra drágult. Az üzemanyagok ára legutóbb pénteken változott, a benzin 5 forintos emeléssel 406 forintra, a gázolaj 6 forintos emeléssel 427 forintra drágult.Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. A benzin ára 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.Az elmúlt években trendszerűen emelkedett az üzemanyagok ára, miközben 2016-ban még 300 alatt állt a benzin és a gázolaj ára, most már közel járunk ahhoz, hogy soha nem látott szintre emelkedjen Magyarországon az üzemanyagok ára . Ehhez nyilvánvalóan arra lenne szükség, hogy az olaj ára tovább emelkedjen, amire van esély, hiszen egyre több elemző számít hordónként 100 dollár körüli olajárra, ha az olajár eléri a 100 dolláros szintet, úgy a magyarországi üzemanyagárak megközelíthetik vagy meg is haladhatják az eddigi csúcsértékeket.