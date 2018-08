Ledolgozta a korábbi esését a magyar tőzsde, minimális emelkedéssel zárt a BUX 2018.08.31 17:15 Elromlott a hangulat a részvénypiacokon, az amerikai elnök kínai termékekre kivetni tervezett importvám-fenyegetése mellett a befektetőkre Donald Trump újabb nyilatkozata is alaposan ráijesztett, miután az amerikai elnök a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO) való amerikai kilépést is meglebegtette. A borús hangulatban estek az európai tőzsdék, a BUX is eséssel indította a napot, a nap második felére azonban a hazai börze a korábbi esést teljesen le is dolgozta. A BUX 10,99 milliárd forintos forgalom mellett 8 pontos emelkedéssel zárta a hlét utolsó napját, a blue chipek felemásan zárták, a Mol 0,8, míg a Magyar Telekom 0,6 százalékkal került lejjebb, az OTP mindemellett 0,1 százalékos emelkedést követően 10 360 forinton zárt, míg a Richter 1,6 százalékos emelkedést követően az 5500-as ellenállást leküzdve, 5530 forinton zárta a pénteki kereskedést.

Fontos szint felett a Richter, kiemelt ellenállási zóna állította meg a Molt 2018.08.31 16:59 Elromlott a hangulat a részvénypiacokon, az amerikai elnök kínai termékekre kivetni tervezett importvám-fenyegetése mellett a befektetőkre Donald Trump újabb nyilatkozata is alaposan ráijesztett, miután az amerikai elnök a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO) való amerikai kilépést is meglebegtette. A borús hangulatban esnek az európai tőzsdék, a BUX is eséssel indította a napot, a nap második felére azonban a hazai börze a korábbi esést teljesen le is dolgozta, a Richter fontos ellenállást tört át, míg a Mol emelkedését kiemelt ellenállási zóna állította meg. tovább a cikkhez...

Továbbra is Trump szavai tartják nyomás alatt a részvénypiacokat 2018.08.31 15:36 Az amerikai elnök harcias nyilatkozatai alaposan ráijesztettek a piaci szereplőkre, miután lapértesülések szerint Donald Trump már a jövő héten kivetné a 200 milliárd dollárnyi terméket terhelő importvámokat, a hangulatot tovább rontotta az elnök tegnapi interjúja, miután Donald Trump a Bloombergnek a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO) való kilépéssel is fenyegetőzött. Az elnöki kommentárok visszavetették a hangulatot, az európai tőzsdék pedig a pénteki kereskedés második felében sem találtak magukra, a milánói börze 1, a CAC40 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a DAX index 120 pontos mínusz mellett közel 1 százalékkal került ma lejjebb. A német tőzsde komponensei közül a Lufthansa részvényei teljesítenek a leggyengébben, miután a Citi elemzője 32,50 euróról 19,9 euróra vágta vissza a társaság célárát, eladásra módosítva a részvényhez tartozó ajánlását. Esnek a német autógyártók részvényei is, miután Donald Trump lesöpörte a tegnapi uniós vámjavaslatot, amely akár nullára csökkentette volna az autók importvámjait, ha az ezzel párhuzamosan USA is hasonló mértékű vámcsökkentést alkalmazna, az ajánlat azonban Trump szerint nem volt elég jó. A Volkswagen 1,4, a Daimler és a BMW árfolyama pedig 1,1 százalékkal került ma lejjebb.

Kitart a vételi erő, emelkedik a Waberer's 2018.08.31 14:50 Csütörtökön ismét történelmi mélypontra estek a Waberer's részvényei, az erősen túladott tartományba megérkező részvény azonban felpattant ma, a társaság papírjai 7,6 százalékos produkáltak a nap első felében. Bár a pénteki kereskedés második felében valamelyest alábbhagyott a vételi erő, a Waberer's részvényei továbbra is magabiztos emelkedést mutatnak, a cég papírjai az átlagosnál magasabb, 107 millió forintos forgalom mellett 4,4 százalékkal kerültek ma feljebb.

Visszavágta a Lufthansa célárát a Citi, zuhan az árfolyam 2018.08.31 13:28 Nagyot estek pénteken a Lufthansa részvényei, miután a Citi elemzője a korábbi 32,50 euróról 19,9 euróra vágta vissza a társaság célárát, eladásra rontva a részvény ajánlását. A Citi elemzője mindezt a fapados légitársaságok jelentette konkurencia és a repülőjegyárakkal kapcsolatos kockázatokkal indokolta. A Citi új célára közel 11 százalékkal alacsonyabb az aktuális árfolyammal összehasonlítva. A Lufthansa részvényeinek árfolyama 4,6 százalékkal kerültek ma lejjebb.

A borús hangulat ellenére is emelkedik a Richter 2018.08.31 13:02 A kereskedelmi háborús aggodalmak, továbbá a WTO-ból való amerikai kilépést meglebegtető Trump nyilatkozat alaposan elrontotta a részvénypiacok hangulatát, a kontinens irányadó börzéi esnek, és a pénteki kereskedés második felére ráfordulva a régiós részvényindexek is esnek, a prágai tőzsde 0,3, a bécsi börze 0,4, míg a lengyel WIG 0,7 százalékkal került lejjebb. A borús hangulatban a magyar tőzsde is lefordult, a BUX index 3,7 milliárd forintos forgalom és 218 pontos mínusz mellett 0,6 százalékkal került lejjebb, az OTP és a Mol is 1,1, míg a Magyar Telekom árfolyam 0,6 százalékkal került lejjebb. A hazai blue chipek közül egyedül a Richterben van erő, a gyógyszergyártó részvényei 1,1 százalékkal kerültek ma feljebb, a Richter ezzel a fontos, 5500 forintos ellenállást tesztelte meg.

Trump lesöpörte az asztalról az uniós vám-javaslatot, esnek a német autógyártók 2018.08.31 12:22 Csütörtökön hirtelen belevettek a német autógyártók részvényeibe, miután az uniós kereskedelmi biztos Brüsszelben arról beszélt, hogy az EU kész akár nullára csökkenteni az autókat terhelő importvámokat, ha az USA is hasonló lépésekről döntene. A válasz sem váratott sokáig magára, Donald Trump az ovális irodában adott nyilatkozatában gyorsan lesöpörte az asztalról az uniós felvetést, az elnök harcias szavai és a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO) meglebegtetett amerikai kilépés együttesen alaposan elrontotta a tőkepiaci hangulatot, az európai tőzsdék lefordultak, és a német autógyártók részvényei is nagyot estek. tovább a cikkhez...

Esnek az európai tőzsdék, Donald Trump ismét ráijesztett a befektetőkre 2018.08.31 11:32 Esnek az európai tőzsdék, a hangulatromlás jelentős részben az amerikai elnök szavainak volt betudható, Donald Trump tegnapi nyilatkozata szerint már a jövő héten kivetné a 200 milliárd dollárnyi terméket terhelő importvámokat, az aggodalmakat tovább fokozták Donald Trump kommentárjai, miután az elnök a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO) való kilépéssel is fenyegetőzött. Bár tegnap az uniós kereskedelmi biztos elképzelhetőnek nevezte, hogy az EU nullára csökkentse az autók importvámjait, ha az USA is hasonló lépéseket alkalmazna, azonban Trump szerint nem elégséges, ha az EU eltörölné az összes vámot az amerikai gépjárművekre, mivel az európai fogyasztók magatartása olyan, hogy "a saját autóikat veszik, nem a miénket". Az elnöki kommentárok alaposan visszavetették a részvénypiaci hangulatot, a fokozódó kockázatkerülés közepette a CAC40 0,7, a milánói tőzsde 0,5, míg a DAX index közel 1 százalékkal került lejjebb.

Lefordult a magyar tőzsde, esik a Mol 2018.08.31 10:37 A kereskedelmi háborús aggodalmak ismét árnyékot vetettek az európai börzékre, a magyar tőzsde is lefordult a pénteki kereskedés első felében, a BUX 1,8 milliárd forintos forgalom és 251 pontos mínusz mellett 0,7 százalékkal került lejjebb, a hazai nagypapírok közül egyedül a Richter tud emelkedni, a gyógyszergyártó árfolyama 1,1 százalékkal került feljebb, mindemellett a Magyar Telekom 0,7, az OTP pedig 0,9 százalékkal került lejjebb. A Mol árfolyama tegnap fontos ellenállási zónát küzdött le, az olajvállalat papírjai tegnap áttörték a 200-napos mozgóátlag és a 2890 forintos szint által közrefogott ellenállási zónát, mára azonban elfogyott a lendület és a Mol árfolyama 1,6 százalékkal került lejjebb.

Történelmi mélypontjáról pattant fel a Waberer's 2018.08.31 10:04 Bár csütörtökön ismét a történelmi mélypontjára esett a Waberer's árfolyama, a társaság részvényei egészen 2400 forintig estek, az erősen túladott tartományba megérkező részvény azonban felpattant ma, az árfolyam 7,6 százalékkal került feljebb. tovább a cikkhez...