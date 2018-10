A hazai blue chipek kivétel nélkül emelkedtek, a Magyar Telekom 0,8 százalékos erősödést követően 396 forinton zárt, az OTP 2,4 százalékkal került feljebb, a bankpapír 10 280 forinton fejezte be a keddi kereskedést. A Richter árfolyama 2,5 százalékos emelkedés után 5390 forinton vett búcsút a hét második napjától, míg a hazai nagypapírok közül a Mol teljesített a legjobban, az olajvállalat 3,1 százalékos szárnyalást követően 3062 forinton zárt.

Jó hangulatban telt a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, az amerikai részvényindexek is emelkednek, miután a piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa és a geopolitikai feszültségek helyett ezúttal a vállalati gyorsjelentésekre koncentráltak. A magyar tőzsde is nagyot emelkedett ma, a BUX index 882 pontos plusz mellett 2,4 százalékkal került ma feljebb.

Az amerikai tőzsdefelügyelettel (SEC) korábban megkötött egyezség értelmében Elon Musknak minimum 3 évre le kell mondania a Tesla elnöki tisztségéről és további 20 millió dollár büntetést is fizetnie kell, amiért augusztus elején meggondolatlan twitter-üzenetével befolyásolta vállalata részvényeinek árfolyamát. A megállapodás alapján Musk mindemellett megtarthatta a vezérigazgatói pozícióját, és tovább is irányíthatja majd a Teslát. Kedden egy amerikai bíró jóváhagyta az SEC és az Elon Musk által korábban kötött megállapodást, a befektetők kedvezően fogadták a hírt, a Tesla árfolyama 3,6 százalékkal került ma feljebb.

A hazai blue chipek megfontolt emelkedése mellett a kispapírok valósággal szárnyalnak, az Est Media árfolyama immár második napja emelkedik napi limittel, miután a hétvégén bejelentették, hogy Andy Vajna egy cégén keresztül bevásárolta magát a társaságba. Az Est Media mellett azonban a Nordtelekom árfolyama is napi limittel emelkedik ma, míg a kispapírok is nagyot emelkedtek ma, a FuturAqua 15,9, míg a Nutex árfolyama 9,9 százalékkal került ma feljebb.

Emelkednek az európai tőzsdék kedden, a pozitív részvénypiaci hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedik, a BUX 9,1 milliárd forintos forgalom és 630 pontos plusz mellet 1,7 százalékkal került feljebb, a blue chipek kivétel nélkül emelkednek, a Magyar Telekom 0,8, az OTP árfolyama pedig 1,8 százalékkal került feljebb, a Richter mindemellett 1,9, míg a Mol árfolyama 2 százalékkal került feljebb, míg a BUX komponensei közül a CIG Pannónia részvényei teljesítenek a legjobban.

Az elmúlt hét nagy esése, majd a pénteki emelkedés után tegnap látványosan nem találták az irányt a tengerentúli részvényindexek, a keddi kereskedést azonban emelkedéssel indították az amerikai részvényindexek, miután a piaci szereplők figyelme az USA és Kína kereskedelmi konfliktusáról és a geopolitikai kockázatokról a vállalati gyorsjelentések felé fordult. A mai piacnyitás előtt tette közzé beszámolóját többek között a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is, a befektetők kedvezően fogadták a társaságok gyorsjelentéseit, miután mindkét bank az árbevétel és az egy részvényre jutó eredmény tekintetében is felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A pozitív részvénypiaci hangulatban a tengerentúli tőzsdék is emelkednek, a Dow és az S&P500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedett.