Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 259 pontos plusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 1,9 százalékos esés után 11 920 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 1,6 százalékos esés után 407 forinton fejezte be a keddi kereskedést. A Mol mindemellett 2,2 százalékos erősödés után 3 250 forinton zárt, a blue chipek közül a Richter teljesített ma a legjobban, miután a cég bejelentette , hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) engedélyezte Vraylar (cariprazine) kiterjesztett alkalmazási előiratát az I. típusú bipoláris betegséghez társuló depressziós epizódok kezelésére. A gyógyszergyártó részvényei 4 százalékos emelkedés után 5 230 forinton zártak.

Hétfőn zárva tartottak a tengerentúli tőzsdék, majd a hét második napján a szokásos menetrend szerint folytatódott a kereskedés az amerikai részvénypiacokon, bár a hangulatra továbbra is a kereskedelmi háborús aggodalmak vetnek árnyékot, miután Donald Trump hétfőn arról beszélt, hogy a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodás egyelőre várat magára, azonban az elnök szerint az egyezségre sor kerül majd a jövőben. A tengerentúli tőzsdék ennek ellenére emelkedéssel vágtak neki a keddi napnak, a Nasdaq 0,7 százalékos erősödése mellett az S&P500 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Dow 119 pontos plusz mellett 0,5 százalékot emelkedett.

Túlzás nélkül mondhatjuk, a piacot teljesen váratlanul érte a Fiat Chrysler bejelentése, amely szerint egyesülési ajánlatot tettek a Renault-nak. A korábbi híradások ugyanis még arról szóltak, hogy a franciák először újraindítják az egyesülést célzó tárgyalásokat a Nissannal, majd csak ezt követően veszik fontolóra, hogy felvásárlási ajánlatot tesznek az FCA-nak. A hirtelen jött közeledés hátterében több tényező is állhat: a Fiat Chrysler motivációja világos, végre szeretnének egy olyan partnerrel együttműködni, amelynek segítségével sikeresen végighaladhatnak a jövő járműgyártásához vezető úton és amelynek köszönhetően képesek lehetnek megfelelni az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak. A Renault menedzsmentje pedig vélhetően ezzel a húzással akarhatja erősíteni tárgyalási pozícióját a Nissannal szemben. Az összeolvadásnak köszönhetően ráadásul jelentős költségeket is megtakaríthatnának több területen, amely jótékonyan hathatna a közös cég profitabilitására egy különösen nehéz időszakban. Az egyesülés ugyanakkor még nincs kőbe vésve, több buktatója is lehet a tranzakciónak.

