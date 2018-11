1. oldal

Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a magyar tőzsde 2018.11.13 17:20 Emelkedéssel indult a hét második napja a magyar tőzsdén, a keddi kereskedés végéhez közeledve azonban alábbhagyott a lendület, a BUX végül 16,6 milliárd forintos forgalom és 144 pontos plusz mellett 0,4 százalékos emelkedéssel zárta a hét második napját. A blue chipek felemásan teljesítettek, a Magyar Telekom 0,8 százalékos emelkedést követően 405 forinton zárt, míg az OTP ezúttal remek napot tudhatott maga mögött, a bankpapír 2,7 százalékos erősödés után 11 300 forinton zárt. A Mol 1,2 százalékkal került ma lejjebb, az olajvállalat papírjai 2978 forinton fejezték be a hét második napját, míg a Richter részvényei 1,7 százalékos esés után 5260 forinton vettek búcsút a keddi kereskedéstől.

Szárnyal a 4iG 2018.11.13 16:54 A keddi piaczárás felé közeledve felemásan teljesítenek a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények, a Konzum 2,7 százalékkal került lejjebb, míg az Opus árfolyama 1 százalékot emelkedett, a CIG Pannónia mindemellett 0,5 százalékkal került lejjebb, míg az Appeninn árfolyama 1,7 százalékot esett. A 4iG azonban ismét remekül teljesít, a társaság részvényei 7 százalékkal kerültek ma feljebb.

Nagyot esett az olajár 2018.11.13 16:40 Az elmúlt hetekben nagyot esett a kőolaj árfolyama, miután a piaci szereplők az olajpiac lehetséges túlkínálata miatt aggódtak. Bár az olajár a hétfői kereskedés első felében emelkedni próbált, azonban az árfolyam lefordult, miután Donald Trump hétfői Twitter-üzenetében arra biztatta az OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) tagállamait, hogy ne fogják vissza a termelésüket az eső olajárak hatására. Az olajár kedden tovább esett, miután az OPEC ismét visszavágta a globális kereslet idei és jövő évi növekedésére vonatkozó előrejelzését, míg a szervezet mindemellett aggodalmát fejezte ki a túlkínálat miatt. Kedden közzétett havi jelentésében az OPEC szakértői azt jósolták, hogy tavalyhoz képest idén napi 1,50 millió hordóval 98,79 millió hordóra bővül a világ olajkereslete. Az októberi becsléshez képest ez napi 40 ezer hordós csökkenést jelent. A WTI jegyzése ma 3 százalékkal került lejjebb.

A hétfői esés után felfelé kapaszkodnak az amerikai tőzsdék 2018.11.13 16:21 A jelenetős hétfői esést követően felfelé kapaszkodnak a tengerentúli tőzsdék, a miután a piaci szereplők kedvezően fogadták az USA és Kína döntéshozóinak kereskedelmi kérdésekben folytatni kívánt egyeztetését. A két ország közötti kereskedelmi feszültség enyhülésével párhuzamosan az amerikai tőzsdék emelkednek, az S&P500 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került feljebb. A Dow 17 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb, az index komponensei közül a 1,5 százalékos mínuszban járó Apple és a Boeing részvényei teljesítenek a leggyengébben. A Boeing részvényei 2,8 százalékkal kerültek ma lejjebb, miután a Wall Street Journal arról számolt be, hogy a társaság fontos információkat tartott vissza légitársaságoktól a saját repülőgépein nemrég rendszeresített, repülésbiztonsági rendszerekkel kapcsolatban.

Nagyot emelkedett a görög tőzsde 2018.11.13 15:27 Átmenetileg enyhült a kereskedelmi háborús feszültség, miután a részvénypiaci javítani tudták azok a beszámolók, amelyek szerint az amerikai pénzügyminiszter és a kínai miniszterelnök-helyettes kereskedelmi kérdésekről egyeztetett pénteken telefonon, azonban Steven Mnuchin és Liu He megbeszélését csak most hozták nyilvánosságra. Mindemellett kínai lapértesülések szerint Liu He az USA és Kína elnökének november végi, G20-as csúcson történő megbeszélése előtt Washingtonba látogathat, a piaci szereplők a lépéstől a két ország kereskedelmi konfliktusának enyhülésében reménykedhettek. Az európai tőzsdék a keddi kereskedés második felében továbbra is emelkednek, bár a keddi piaczárás felé közeledve kissé alábbhagyott a korábbi lendület. A CAC40 0,1, a DAX index pedig 0,4 százalékkal került feljebb. 1,6 százalékos emelkedésével a görög teljesít ma a legjobban, miután a Bloomberg értesülései szerint a görög jegybank egy olyan terven dolgozik, amellyel mintegy felére csökkentenék a bankok rossz hiteleinek állományát. A görög jegybank javaslata szerint a görög bankok halasztott adókövetelésük felét különleges célú gazdasági egységbe (SPV) utalnák, a társaság ezekre, mint fedezetre kötvényt bocsátana ki, az így befolyó pénzből pedig mintegy 42 milliárd eurónyi nem teljesítő hitelt venne át a bankoktól.

Gyorsjelentés után szárnyal a Vodafone árfolyama 2018.11.13 15:01 Kedden tette közzé első féléves számait a Vodadone, a társaság bevétele 5,5 százalékkal 21,796 milliárd euróra emelkedett a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, miután a brit és a német piacokon elért bővülés sikeresen ellensúlyozta az olasz és a spanyol piacok bevételcsökkenését. A társaság mindemellett 2,071 milliárd eurós működési veszteségről számolt be az első félévben. A Vodafone vezérigazgatója megerősítette az idei évre kifizetni tervezett osztalékot, míg Nick Read szerint, ha a vállalat adósságállománya azt lehetővé teszi, és az igazgatótanács is jóváhagyja, később a magasabb osztalék kifizetése is szóba kerülhet. A Vodafone az idei évre 3 százalékos EBITDA-növekedést vár, a korábban előrejelzett 1-5 százalékos sávval szemben, míg a free cash flow esetében 5,4 milliárd euróra emelte várakozásait a vállalat, a korábbi 5,2 milliárd euróról. A piaci szereplők kedvezően fogadták a társaság gyorsjelentést, a Vodafone árfolyama 7,8 százalékkal került ma feljebb.

A kezdeti szárnyalás után alábbhagyott a SET Group lendülete 2018.11.13 14:38 Hatalmasat emelkedett tegnap a SET Group árfolyama, a társaság részvényei napi limittel emelkedtek hétfőn, majd bármilyen hír vagy bejelentés hiányában az árfolyam ma az átlagosnál lényegesen magasabb 142 millió forintos forgalommal emelkedik. Bár az árfolyam ma 14,9 százalékos pluszban is járt, a keddi kereskedés második felére alábbhagyott a lendület, a SET Group részvényei ma 1,4 százalékkal kerültek feljebb.

Őrült szabadságharcot vívnak az olaszok: egész Európát magukkal ránthatják 2018.11.13 14:13 Látszólag feloldhatatlan ellentét feszül az olasz kormány és az Európai Bizottság között, ezért valószínűnek tűnik, hogy a brüsszeli testület rövid időn belül elindítja Olaszország ellen a túlzott deficit eljárást, amelynek végén akár pénzbüntetéssel is szembesülhetnek az olaszok. Ez azonban nem valószínű, hogy eltántorítaná a helyi vezetőket, sőt, még a politikai tőke kovácsolását is segítené, vagyis a Bizottság valószínűleg nem fogja tudni kikényszeríteni a költségvetés racionalizálását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az olasz vezetők ennyivel megúszták: a befektetők idegesek a felelőtlen (gazdaság)politikai szabadságharc miatt, és ha tovább durvul a helyzet, piaci eszközökkel könnyen térdre kényszeríthetik Olaszországot. Görögország és Törökország esetében már láthattuk, hogy a politikai unortodoxiával szemben végül a piac került ki győztesen, vagyis bebizonyosodott, hogy "azért a víz az úr". tovább a cikkhez...

Emelkedik a BUX, ismét lendületben az OTP 2018.11.13 13:47 Bár a kereskedelmi háborús félelmek enyhülésével párhuzamosan az irányadó európai részvényindexek emelkednek, a régiós tőzsdék azonban felemásan teljesítenek, a prágai tőzsde stagnál, a lengyel WIG 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze 0,5 százalékot esett. A magyar tőzsde azonban emelkedik, a hazai részvényindex 5,5 milliárd forintos forgalom és 313 pontos plusz mellett 0,8 százalékkal került feljebb, a BUX komponensei közül a legjobban a Waberer's részvényei teljesítenek, miután az árfolyam az újabb veszteséges negyedévről beszámoló gyorsjelentés után hétfőn hatalmasat zuhant, majd a hét első napjának esése után az árfolyam ma felpattant. A blue chipek mindemellett felemásan teljesítenek, a Magyar Telekom stagnál, a Richter árfolyama pedig 0,6 százalékkal került lejjebb. A Mol árfolyama 0,3 százalékot emelkedett, míg az OTP ma igen jó erőben van, a bankpapír árfolyama 2,1 százalékkal került feljebb.

Tovább darabolná magát a GE, méghozzá sürgősen 2018.11.13 13:13 Újabb eszközöket értékesítene a General Electric jelentős adósságállományát mérsékelendő - jelentette be Larry Culp vezérigazgató hétfőn, aki úgy fogalmazott, sürgetőnek érzi a feladatot. Culp vezérigazgatói megbízatása október 1-én kezdődött, legfontosabb feladata pedig a 126 éves konglomerátum emelkedő pályára állítása lenne. tovább a cikkhez...

Gyorsjelentés után kapaszkodik felfelé a Bayer árfolyama 2018.11.13 12:40 Kedden tette közzé gyorsjelentését a Bayer, a német vállalat bevétele a harmadik negyedévben 9,9 milliárd euró lett, a korábbi év hasonló időszakának 8 milliárd eurós értékével szemben. A tisztított EBITDA 2,2 milliárd euró lett, felülteljesítve az elemzői várakozásokat, míg az egy részvényre eső eredmény 1,19 euró lett. A vállalat megerősítette az idei évre vonatkozó várakozásait is, a bevétel esetében több mint 39 milliárd eurót vetített előre a cég, míg az EPS várakozások esetében 5,7-5,9 eurós sávot jelölte meg a társaság. A Bayer árfolyama 2,7 százalékkal került feljebb a társaság gyorsjelentése után, a keddi kereskedés második felére azonban elfogyott a lendület, a és a Bayer részvényei ledolgozták a korábbi erősödés nagy részét, a Bayer árfolyama 0,6 százalékkal került ma feljebb.

Esik az olajár, és ez még csak a kezdet az S&P szerint 2018.11.13 12:20 Jelentősen csökkenhet a kőolaj ára a következő 12 hónapban, de 40 dollár fölött marad az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő szerint. A világpiaci olajárak kedden is gyengülnek. tovább a cikkhez...

Felpattant a Waberer's 2018.11.13 11:24 A társaság a pénteki piaczárás után tette közzé harmadik negyedéves beszámolóját, a Waberer's ismét veszteséges negyedévről számolt be, míg a vállalat menedzsmentje a korábbinál pesszimistább várakozásokat fogalmazott meg a teljes évre vonatkozó rendszeres EBITDA-val kapcsolatban. A gyorsjelentés után hatalmasat zuhant az árfolyam, a részvény 2090 forintnál új történelmi mélypontra esett, bár a hétfői kereskedés második felében az árfolyam ledolgozott egy keveset a korábbi eséséből, az árfolyam végül 9 százalékos eséssel fejezte be a hét első napját. A jelentős hétfői esés után az árfolyam felpattant, a Waberer's részvényei 2,7 százalékkal kerültek ma feljebb.

Enyhült a kereskedelmi háborús feszültség, emelkedik Európa 2018.11.13 10:45 A növekedési kilátásokkal kapcsolatos félelmek mellett a dollár erősödése és az olajárak volatilitása együttesen rontotta el a tengerentúli tőzsdéken a hangulatot, és az amerikai tőzsdék jelentős eséssel zárták a hétfői kereskedést. Ázsiában is eséssel indult a hét második napja, a hangulatot azonban javítani tudták azok a beszámolók, amelyek szerint az amerikai pénzügyminiszter és a kínai miniszterelnök-helyettes kereskedelmi kérdésekről egyeztetett pénteken telefonon, azonban Steven Mnuchin és Liu He egyeztetéseit csak most hozták nyilvánosságra. Mindemellett kínai lapértesülések szerint Liu He az USA és Kína elnökének november végi, G20-as csúcson történő megbeszélése előtt Washingtonba látogathat, a piaci szereplők a lépéstől a két ország kereskedelmi konfliktusának enyhülésében reménykedhettek. A kereskedelmi háborús feszültség enyhülésével párhuzamosan az európai tőzsdék emelkednek, a CAC40 0,4, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, míg a madridi börze 0,2 százalékot emelkedett. Az olasz részvényindex azonban esik, az FTSE MIB 0,3 százalékkal került lejjebb, a befektetőket ezúttal is az olasz költségvetés helyzetével kapcsolatos huza-vona intette óvatosságra, miután az olasz kormány számára ma jár le a határidő, ameddig az olasz kabinet költségvetési javaslatát az az Európai Bizottságnak, azt követően, hogy a testület korábban elutasította az olaszok költségvetési tervét.

Emelkedik az OTP 2018.11.13 10:11 Emelkedik a magyar tőzsde kedden délelőtt, a BUX 2 milliárd forintos forgalom és 297 pontos plusz mellett 0,8 százalékkal került ma feljebb, a blue chipek kivétel nélkül erősödnek, az OTP 1,5 százalékos emelkedése mellett a Mol 0,4 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékot emelkedett. A régiós bankpapírok felemásan teljesítenek kedden, a Raiffeisen stagnál, az mBank 0,6, míg a Komercni árfolyama 0,9 százalékkal került feljebb, míg az OTP 1,5 százalékos emelkedésnél jár ma délelőtt.

Csúnyán leszerepel az új iPhone? 2018.11.13 09:52 5 százalékot zuhant a tegnapi amerikai kereskedésben az Apple árfolyama és ma reggel az ázsiai tőzsdéken a cég beszállítóinak árfolyama is nagyot esett azon aggodalmakra, hogy az Apple legfontosabb termékének számító iPhone kereslete gyengélkedni fog. tovább a cikkhez...

Emelkedik az OTT-One árfolyama 2018.11.13 09:36 Az OTT-One tegnap bejelentette, hogy a társaság szerződést kötött, amelynek értelmében a vállalat 2019. augusztus 31-ig lesz a Columbia Pictures (a Sony Corp. angliai leányvállalata) "Sony Networks" alkalmazásának technológiai kiszolgálója Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Romániában. A befektetők kedvezően fogadták a bejelentést, az OTT-One árfolyama 3,8 százalékkal került ma feljebb.

Erősödéssel indul a keddi kereskedés a magyar tőzsdén 2018.11.13 09:03 Emelkedéssel indul a hét második napja a magyar tőzsdén, a BUX 70 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, a blue chipek felemásan teljesítenek a keddi piacnyitás után. A Mol 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékot esett, az OTP árfolyama mindemellett 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Richter 0,6 százalékot erősödött.

A Konzum beolvad az Opusba 2018.11.13 08:50 Ahogy arról korábban beszámoltunk, döntött a Konzum igazgatósága: megkezdik azokat az előkészítő munkálatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vállalat egyesülhessen az Opusszal. Ennek a folyamatnak fontos állomása lesz az a rendkívüli közgyűlés, amelyet a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatás szerint 2018. december 3-án tartanak majd és amelynek napirendi pontjait most megismerhették a befektetők. Ezekből többek között az is kiderül, hogy a Konzum beolvad majd az Opusba, ezzel pedig a vállalatcsoport teljes vagyon az Opusra száll át. tovább a cikkhez...