Nagyot esett a Mol - Izgalmas szinten az árfolyam

November elején még több mint hatéves csúcsra, 3350 forintig emelkedett a Mol-részvény árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén. A november első napjaiban publikált harmadik negyedéves gyorsjelentés alapján ugyan a hazai olajtársaság a várakozásoktól és a bázistól némileg elmaradó összesített eredményeket ért el, ez azonban nem akadályozta meg a részvényt a csúcs elérésében.Azóta azonban lejtőre került az olajpapír, és több mint 10 százalékot veszített értékéből. Az árfolyam különösen nagyot, több mint 4 százalékot zuhant tegnap, és bár kedden késő délelőtt már kisebb mértékben emelkedett az árfolyam, ez az elmúlt hetek történéseit követően érthetően nem nyugtathatta meg teljes mértékben a befektetőket.

Bár az időszak során több jelentős hír is napvilágot látott, ezek önmagukban nem magyarázzák az olajpapír gyengélkedését. Így az elmúlt hetekben a Mol több nagytulajdonosával - így az ING Bankkal és az UniCredittel - új opciós szerződést kötött; december elején pedig arról értesült a Reuters, hogy a Mol kivonulna az Egyesült Királyság északi-tengeri vizein folytatott kutatás-termelési tevékenységből. Ez utóbbi hírt követően azonban még jelentősen erősödni is tudott az árfolyam. November közepén pedig a Standard and Poor's egy fokozattal BBB- kategóriába emelte a Mol hosszú távú adósságának minősítését stabil kilátással, így az olajtársaság adósbesorolása a befektetésre ajánlott kategóriába került.Bár az olajárak emelkedése általában kedvezően befolyásolják az olajvállalatok megítélését és piac teljesítményét, ugyanakkor a tapasztalatok szerint a tevékenységükben a finomítói üzletágnak nagyobb súlyt biztosító társaságoknak egy bizonyos szint fölött már nem kedvez az olaj drágulása. Márpedig az olajárak nyár óta emelkedést mutatnak, az elmúlt hetekben pedig többször megdöntötték a 2015 közepi csúcsokat. Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője szerint valahol 70 dollárnál húzódik az a határ, ameddig a finomítói eredmények tekintetében még nem okoz nagy kockázatot az olajár.



Mindez a fentieket figyelembe véve az európai finomítói marzsok szűkülésére utal, ami értelemszerűen nem kedvez az alapvetően erős finomítói profilú vállalatoknak - tette hozzá Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégája. Móró szerint az olajpapír eséséhez a feltörekvő piacokon indult általános gyengülés is hozzájárult.



Technikai kép: kulcsfontosságú tartományban az árfolyam

A november elején elért 3350 forintos csúcs óta nagyot esett a Mol árfolyama, a hangulatváltozás még a gyertyák színén és méretén keresztül is nyomon követhető. Ugyanakkor a keddi kereskedésben a magyar olajpapír elérte az egyik fontos támasz zónáját picivel 2900 forint alatt, hisz itt húzódik a májusi, illetve augusztusi mozgásokból eredeztethető vízválasztóvonal, illetve a 2016. eleje óta zölddel behúzható nagy emelkedő trendvonal is. Rövid távon ettől lejjebb csak a 200 napos mozgóátlag, illetve a még augusztusból nyitva maradt 2833-2860 forint között rés nyújthat támaszt az árfolyamnak.

A nagyobb grafikonért katt az ábrára!

Ha a következő napokban az árfolyam 2850 forint alatt zárna, akkor jó eséllyel további, elhúzódó korrekcióra lehetne számítani, akár egészen a 2500-2600 forintos tartományig. Felfelé jelenleg a 3075 forintos ellenállási szint fogja az árfolyamot, ráadásul a hétfői kereskedésben kialakult erős lefordulós gyertya ennek nyomatékot is ad. A jelentősen pozitív képhez 3170 forint fölé kellene emelkednie az árfolyamnak, illetve a mai kereskedésben elért támasz zónából jelentős fordulatnak kellene bekövetkeznie, de figyelembe véve azt, milyen kulcsfontosságú tartományba zúgott le a Mol árfolyama, nyilván vételre a mostani árfolyamszinteket lehetne kihasználni a jó hozam/kockázat arány miatt.



Címlapkép:MTI/Marjai János

A hazai olajtársaság részvényárfolyamának gyengülése egyébként nem egyedi jelenség, a térségben a Mol-papírnál is nagyobb mínuszokat produkáltak az elmúlt három napban a lengyel Lotus és a PKN olajvállalatok részvényei.Az esés mögött a finomítói marzsokkal kapcsolatos befektetői bizalom megingása állhat; a finomítói tevékenység mindhárom olajcég tevékenységében egyaránt jelentős súlyt tesz ki - mondta el Pletser Tamás. A finomítói árrések a kimondottan erős szeptember-októberi időszakot követően novemberben ha nem is drámai mértékben, de csökkentek, ami az elmúlt napokban az eladói oldalra állíthatott nagybefektetőt is.Ezzel együtt Pletser szerint a mostani esés jó vételi lehetőséget teremt. Az elemző arra számít, hogy ha a finomítói marzsok nem is lesznek olyan erősek jövőre, mint 2017-ben, a kilátások azonban e téren sem rosszak. A piaci körülmények alapvetően kedvezőek, és a finomítói kapacitásokban sem számít kapacitásbővülésre.A lengyel olajtársaságok tőzsdei teljesítményét az is negatívan befolyásolja, hogy a hírek szerint a varsói kormány a két vállalatot rá kívánja venni arra, hogy vegyenek részt a norvégiai gázvezeték tervek megvalósításában; a befektetők pedig a jelek szerint túlzottnak tartják az orosz energiafüggőség csökkentése érdekében tervezett erőfeszítéseket, illetve várható anyagi következményeit.Az olajárak emelkedését ezúttal szintén inkább a lefelé ható tényezők között kell tekintetbe venni. Az alapvetően erős finomítói üzletággal rendelkező társaságok számára ugyanis egy olajárszint fölött nehézségeket okoz a magas finomítói marzsok továbbadása, vagyis a nyersanyag drágulása csak egy bizonyos mértékig számít számukra kedvező faktornak - fogalmazott.Márpedig a hétfői nap híre volt, hogy egy északi-tengeri olajvezetéket, a brit Fortiest le kellett zárni, miután számos repedést azonosítottak a vezetéken. Ennek hatására a Brent árfolyama 2015 júniusa óta először 65 dollár fölé erősödött.