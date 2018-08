Nagyot esett ma az OTP, a Richter azonban emelkedik

OTP

Bár a szerdai kereskedés emelkedéssel indult az európai börzéken, a kontinens tőzsdéi eladói nyomás alá kerültek a nap második felében, miután a piaci szereplőket az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa mellett a török krízis aggasztotta. A szerdai nap folyamán irányadó kockázatkerülés közepette a befektetők adták az alapanyag-kapcsolt cégek részvényeit, míg a feltörekvő piaci devizák is gyengélkedtek, a forint és a zloty mellett a dél-afrikai rand is gyengült a dollárral szemben.A magyar tőzsde lendülete is elfogyott a nap második felében, a BUX 8 milliárd forintos forgalom és 270 pontos mínusz mellett 0,8 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom közel 0,3, a Mol pedig 0,7 százalékkal került lejjebb, az OTP nagyot esett, a bankpapír 1,7 százalékkal került lejjebb. A hazai blue chipek közül egyedül a Richter emelkedik, a gyógyszergyártó részvényei 0,8 százalékkal kerültek feljebb.Mozgalmas napokat tudhat maga mögött az OTP, a bankpapír alig tért magához a pénteki és a hétfői esése után, ma már ismét az eladók diktálják az ütemet, a részvény letörte a 10 000 forintos támaszt, majd a papír tovább esett. Amennyiben a 10 000-es szint alatt zárna be, a következő megállót a 9650-es támasz jelenetheti a későbbiek folyamán, majd ezt követően a május végi 9510 forintos lokális mélypont felé fordulhat a piaci szereplők figyelme.

Richter

A hazai blue chipek közül egyedül a Richter tudott emelkedni, a befektetők egy része alighanem már a hét második felére pozícionálhatja magát, miután a várakozások szerint pénteken dönthet az amerikai élelmezési és gyógyszerészeti szervezet, az (FDA) a Richter készítménye, az Esmya törzskönyvezéséről. Bár a hetet eséssel indította a Richter, az árfolyam az 5000 forintos támasz közeléből fordulni tudott, amennyiben továbbra is a vevők mutatják az utat, a gyógyszergyártó papírjai hamarosan az 5185-ös ellenállást tesztelhetik meg, majd ezt követően az 5275-ös lokális csúcs tornyosulhat a vevők előtt.

Opus

Bár július végén az 560-szint közeléből még visszahúzták az Opust, és az árfolyam felpattant, ezt követően azonban ismét lefelé csorgott az árfolyam. A fordulat a hét harmadik napján következett, miután a papír az elmúlt hetek lecsorgása után lefelé tört ki az 560 és 555 közötti támaszzónából, megnyitva ezzel az utat a további lejtmenet előtt.

Graphisoft Park

Izgalmakat hozott a hét harmadik napja a Graphisoft Park számára, miután a társaság részvényei lefelé törtek ki a grafikonon kirajzolódó háromszögből, majd a szerdai piaczárás felé közeledve ismét a vevők kerekedtek felül, és végül visszahúzták a papírt. A következő napok folyamán eldőlhet az irány, amennyiben lefelé törne ki a háromszögből, letörve a háromszög alsó szárát jelentő, 3430 közelében található támaszt, abban az esetben további tér nyílhat meg az eladók előtt. Felfelé mindemellett a háromszög felső szárát jelentő 3500-as ellenállásra érdemes figyelni a későbbiekben.