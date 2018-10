Nagyot estek az európai autóipari beszállítók részvényei

Esnek az európai autógyártók részvényei, mindemellett az autóipari beszállítók papírjai is szenvednek szerdán, miután a piaci szereplők rosszul fogadták az európai uniós szakminiszterek által hozott döntést , amelynek értelmében 2030-ra 35 százalékkal kellene majd leszorítani az új autók szén-dioxid-kibocsátását a 2021-re előirányzott értékekhez képest.A most elfogadott javaslat egyelőre nem a végső szabályozás, a döntés eredményéről szerdán újabb tárgyalások kezdődnek a szigorúbb álláspontot képviselő Európai Parlamentben és a megengedőbb álláspontra helyezkedő Európai Bizottságban, azonban a javaslat véglegesítése újabb terhet fog jelenteni az európai autóipar számára, visszavetheti a szektor versenyképességét és munkahelyeket sodorhat veszélybe, ezért nem véletlen, hogy az európai autógyártók és az autóipari beszállítók papírjai is nagyot estek ma.

Különösen nagyot estek a német autóipari beszállító, a Hella részvényei, miután a károsanyag-kibocsátási szabályozás szigorításával párhuzamosan a Berenberg vételről tartásra módosította ajánlását, míg a részvény célárát 55 euróról 45 euróra vágta vissza. A társaság elemzője szerint az autóipari beszállító növekedése szerényebb lehet a jövőben, míg a társaság számára a bérköltségek további növekedése és alapanyagárak emelkedése visszavetheti a cég jövedelmezőségét.A Hella árfolyama mintegy másfél éves mélypontra esett ma, a társaság részvényei idén több mint 21 százalékkal kerültek lejjebb.