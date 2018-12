Lejjebb került a BUX, esik a 4iG 2018.12.06 12:32

Esik a magyar tőzsde, a BUX 5,9 milliárd forintos forgalom és 638 pontos mínusz mellett 1,5 százalékkal került lejjebb, a blue chipek is lejjebb kerültek ma, a Mol 1,2 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom 0,7 százalékos mínuszban jár, a Richter 1,6 százalékkal került lejjebb, míg a szerdán új történelmi csúcsára emelkedő OTP árfolyama 2,1 százalékkal került ma lejjebb.

A csütörtöki kereskedés borús részvénypiaci hangulatában a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek részvényei is esnek, a Konzum 0,2 százalékkal került lejjebb, az Opus 1,2 százalékot esett. A CIG Pannónia 1,1 százalékos esése mellett az Appeninn 1,3 százalékkal került lejjebb, a 4iG árfolyama is gyengélkedik, a részvény 6,5 százalékkal került lejjebb, míg az árfolyam decemberben 18 százalékot esett, a 4iG idei teljesítménye azonban így is kiemelkedő, a részvény idén 739 százalékkal került feljebb.