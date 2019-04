Nagyot kaszál az állam a tőzsdei cégeken

A magyar állam több társaságban is rendelkezik tulajdonrésszel, a cégek egy része pedig osztalékot is fizet a tavalyi eredményük után, amit az állam az idei költségvetés tervezése során előzetesen figyelembe is vett. A hazai tőzsdei társaságok közül az állam 74,3 százalékos részesedés mellett többségi tulajdonosa a Rábának a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőn keresztül, míg szintén az MNV-n keresztül az állam egyaránt kisebbségi tulajdonosa a Molnak és a Richternek is. Az állam az Elműnek a Magyar Villamos Műveken keresztül 15,6 százalékos kisebbségi tulajdonosa, míg az Émászban fennálló állami tulajdonrész aránya az MNV és MVM-en keresztül 12,1 százalékos. A hazai tőzsdei cégek közül az állam a Takarék Jelzálogbankban is rendelkezik 4,5 százalékos kisebbségi részesedéssel, az MNV-n keresztül, az állam mindemellett a Forrásban és a Zwackban is rendelkezik minimális részesedéssel.

A parlament honlapján közzétett bevételi előirányzat alapján a magyar állam 2019-re összesen 35,4 milliárd forintos osztalékbevétellel kalkulált, az állam várakozásai szerint a legnagyobb befizető idén 13,3 milliárd forintos hozzájárulásával a Mol lesz majd. Érdemes azonban kiemelni, hogy a Mol 2017-es éve után fizetett 127,5 forintos osztalékkal szemben az állam részvényenként 75 forintos osztalékkal kalkulált a 2019-es költségvetés tervezésekor, miután az állam a Mol 2018-as üzleti éve után az egy részvényre jutó alap osztalékon felül nem számított a rendkívüli osztalék kifizetésére is.Míg az állam a Mol esetében saját bevallása szerint konzervatív kalkulációk után határozta meg a költségvetésbe tervezett osztalék mértékét, a Richternél ugyanakkor a korábbi évre betervezettnél magasabb, 3,1 milliárd forintos osztalékbefizetéssel számolt az idei költségvetés esetében. A bevételi előterjesztés azonban kiemeli, hogy az osztalékfizetést a társaságok teljesítménye mellett a piaci környezet is nagyban befolyásolja, továbbá a bevételi előirányzat mindkét tőzsdei cég esetében azt is hangsúlyozza, hogy az MNV szavazati jogának a társaságok alapszabályába épített korlátozásai miatt nincs ráhatása az osztalék mértékének meghatározására.

A Mol április 11-én tartja majd közgyűlését, az olajtársaság a tavalyi eredménye után 142,5 forintos osztalékot tervez fizetni részvényenként, a menedzsment 107,2 milliárd forintos osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek, amelyből az állam az MNV-n keresztüli 25,2 százalékos részesedése által 29,6 milliárd forintos osztalékot kaphat a Moltól.A hazai tőzsdei vállalatok esetében az állam a Richter a tavalyi eredménye után részvényenként 100 forintos osztalékot tervez kifizetni, erről a társaság április 24-i közgyűlése határoz majd. A saját részvények számával korrigálva a Richter várhatóan részvényenként 100,2 forintos osztalékot fizethet ki, a magyar állam a gyógyszergyártóban fennálló, 25,2 százalékos részesedése alapján 4,7 milliárd forintos osztalékot kaphat a társaságtól.Fontos azonban megemlíteni, hogy a kormány februárban úgy döntött, hogy a Corvinus Egyetem fenntartására vagyonkezelői alapítványt hoz létre, és az előzetes számítások szerint 380 milliárd forintos vagyont bocsát annak rendelkezésére. Az alapítvány vagyonát az állam a Mol-ban és a Richterben fennálló részesedése jelenti, az állam a két társaságban fennálló részesedéséből ad át 10-10 százalékpontnyi tulajdont, az alapítvány emellett már megkapja a Mol és a Richter 2018-as eredménye után fizetett osztalékát.Az állam a részesedései arányában az Elműtől 1,5 milliárd forintos osztalékot, az Émásztól 0,5 milliárd forintot, míg a Rábától 0,2 milliárd forintos osztalékot kaphat (ezek tételek a költségvetési bevételi előirányzatban nem is szerepeltek). Az állam csak az öt hazai tőzsdei társaságban meglévő részesedésein keresztül 36,5 milliárd forint osztalékot kaphat, és ehhez jön majd még hozzá a Szerencsejáték Zrt, MVM és egyéb cégek által fizetendő osztalék, vagyis jóval több osztalékbevétele lehet idén az államnak, mint amivel a költségvetési bevételi előirányzatban számol.