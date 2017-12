Rekord magasan az FTSE 100 2017.12.27 18:48

A nyersanyagipari, illetve bányavállalatok vezetésével új csúcsra emelkedett a londoni FTSE 100 index. A mutató nem egészen 0,4 százalékos erősödése is elég volt ahhoz, hogy 7620 ponton új rekordot állítson fel, átadva a múltnak az előző csütörtökön beállított 7603 pontos csúcsot. Az ünnepi forgalmat hozó kereskedést elsősorban a portfóliók újrasúlyozása hajtja ezekben a napokban. Az egyes társaságokat tekintve a Shell-papír 0,7 százalékkal drágult, miután közölte, az Egyesült Államok adóreformja várhatóan kedvezően befolyásolja a társaság eredményességét, de több más nyersanyagipari társaság árfolyama is jelentősen emelkedett szerdán, a Glencore például több mint százalékkal tudott erősíteni. A kontinens többi meghatározó tőzsdeindexe ugyanakkor visszafogottabban teljesített, a frankfurti DAX 30 alig érzékelhető mértékben gyengülve 13 070 ponton, míg a párizsi CAC 40 index 0,1 százalékkal emelkedve 5368 ponton fejezte be a szerdai kereskedést.