Nagyot nőtt a Budapestre érkező kínai turisták száma

Augusztusban a fővárosban leginkább a belföldi vendégérkezések száma növekedett, 9,6 százalékkal, és ehhez hasonló mértékben nőtt a belföldi vendégéjszakák száma is, a kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele 13,8 százalékkal emelkedett.A turisztikai központ hangsúlyozza, a Budapesten 57 ezer belföldi vendéget vonzó és mintegy 124 ezer belföldi vendégéjszakát kitermelő, kiemelkedően erős augusztusi forgalom a budapesti fürdők, strandok számain is látszik, a tavalyihoz képest 8 százalékkal többen keresték fel a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. egységeit a BGYH adatai alapján.Augusztusban 522 ezer napijegyet vásároltak a budapesti strandokon és gyógyfürdőkben, ami még a hőségriadókkal tarkított 2017-es szezon forgalmához képest is számottevő növekedés - írja közleményében a turisztikai központ.Az idén január-augusztusban a külföldi vendégéjszakák száma meghaladta a hatmilliót, 2 545 025 külföldi vendég összesen 6 070 093 vendégéjszakát töltött el Budapesten.A fővárosi külföldi és belföldi vendégforgalom megközelítette a hárommilliót az első nyolc hónapban, a vendégéjszakák összesített száma pedig közel jár a hétmillióhoz.Egy külföldi vendég átlagosan 2,4 éjszakát, míg egy átlagos belföldi vendég kereken 2 éjszakát tölt a fővárosban - közölte a budapesti turisztikai központ.A Budapestre utazó külföldi vendégek közül főként az Európán kívüli piacokról érkezők száma növekedett augusztusban, Kínából 43 százalékkal, Izraelből 31,1 százalékkal, az Egyesült Államokból 22,4 százalékkal, a Koreai Köztársaságból 21,9 százalékkal érkeztek többen.Az első nyolc hónapban a bruttó szállásdíj-árbevétel elérte a 98,813 milliárd forintot a főváros kereskedelmi szálláshelyein, az összesített bruttó árbevételük megközelítette a 150 milliárd forintot - tájékoztatott a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ.