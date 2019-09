Nagyot nőtt az Alteo

Masszív beruházások

A tavalyi év azonos időszakához képest az ALTEO árbevétele 38 százalékos növekedéssel 12,1 milliárd forintra emelkedett, amely elsősorban a villamosenergia és földgáz kiskereskedelmi és a hő és villamosenergia-termelés szegmensek bővülésének, valamint a befejeződött beruházásoknak és felvásárlásoknak köszönhető. A vállalat nettó eredménye 37 százalékos növekedéssel 483 millió forintra emelkedett, EBITDA-ja pedig a korábbi eredményt 127 százalékkal meghaladva 936 millió forintról, annak több mint duplájára, 2,1 milliárd forintra nőtt. Utóbbi eredmény elsősorban az Energiatermelési és a Kiskereskedelmi szegmensek dinamikus növekedésének, valamint az Alteo tulajdonába került, Bőny térségben található 25 megawatt teljesítményű szélerőműparknak köszönhető.A vállalat mostanra egy több éves, intenzív befektetési időszak végére ért, amely során több mint 20 milliárd forintnyi beruházást és befektetést kezdett meg, ezek nagy része az idei év első felében pedig le is zárult. A befektetési volumen mellett a befektetési szakasz ugyancsak kiemelkedő eredményének számít, hogy a vállalat számottevő bővülést ért el a megújuló energiákat hasznosító erőművi portfóliója terén. Idén júniusban kezdte meg ugyanis termelését a Balatonberényben található 7 megawattos naperőmű, júliusban pedig a Nagykőrös külterületén található naperőmű, amely ugyancsak 7 megawattos kapacitással bír. A napenergián túl a szélenergia területén is jelentősen bővült a portfólió, miután 2019 májusában az Alteo megvásárolta a Bőny térségében elhelyezkedő, 25 megawatt teljesítményű szélerőműparkot. A lezárt beruházások eredményeként a vállalatcsoport megújuló energiát hasznosító erőművi kapacitása eléri az 55 megawattot, amely nagyjából a korábbi kapacitás ötszöröse. Ehhez hozzáadva a megközelítőleg 50 megawattos földgáz erőművi kapacitást, az Alteo Csoport villamosenergia-termelő kapacitása meghaladja a 105 megawattot is.A beruházások az idei évben is folytatódnak, ezek finanszírozása érdekében - a márciusi, összesen 2 milliárd forint összegű zártkörű tőkeemelés, valamint a júniusi zártkörű kötvénykibocsátás által, amely során 1,5 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket az Alteo - a vállalat összesen több mint 3,5 milliárd forint értékben vont be friss tőkét, amelynek nagy részét a további növekedési terveinek finanszírozására kívánja felhasználni. A társaság a következő időszakban nagyjából 7-10 milliárd forint összértékű energetikai befektetéseket, beruházásokat tervez megvalósítani, amelyből jelentős részt tett ki a bőnyi szélerőművi akvizíció.

Forrás: Alteo