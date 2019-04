Nagyot nőtt az Appeninn profitja

Jól sikerült az Appeninn tavalyi éve

Az Appeninn a keddi piaczárást követően tette közzé éves beszámolóját, amelyből kiderült, hogy az Appeninn esetében az ingatlan bérbeadásból származó bevétel 42 százalékkal 7 millió euróra emelkedett 2018-ban a 2017-es évvel összehasonlítva, míg a közvetlen fedezet 19,7 százalékkal 4,2 millió euróra nőtt. A társaság jövedelmezősége is javult tavaly, az EBITDA 331,7 százalékkal 19 millió euróra emelkedett, míg a profit is nagyot nőt, a társaság tárgyévi átfogó eredménye 543,8 százalékkal 16,4 millió euróra emelkedett, mindez elsősorban a jövedelemtermelő befektetési célú ingatlanok átértékelésének volt köszönhető.

Nagyot nőttek a bevételek

Az Appeninn ingatlan bérbeadásból származó bevétele 42 százalékkal 7 millió euróra nőtt tavaly a 2017-es évvel összehasonlítva, miután 2018-ban - földrajzi szempontból is - dinamikusan bővült a társaság ingatlanportfóliója. Az Appeninn tulajdonában lévő ingatlanok száma 18-ról 41-re nőtt, ezzel együtt a bruttó kiadható terület 47 százalékkal, közel 63 000 négyzetméterről 93 000 négyzetméterre emelkedett a tavalyi évben.A társaság az Andrássy 59 Palace, valamint az Ü48 Corner Center akvizíciójával a budapesti irodapiac A-kategóriás, prémium szegmensében terjeszkedett, a társaság ugyanakkor országosan is terjeszkedett: egy megközelítőleg 4,5 milliárd forintos tranzakció keretében vidéki nagyvárosokban, üdülőhelyeken, illetve Pest megyei településeken vásárolt kiskereskedelmi ingatlanokat, amelyeket a Spar Kereskedelmi Kft. hosszú távú szerződés alapján bérel. Az Appeninn tavaly megszerezte továbbá a balatonvilágosi Club Aliga tulajdon-, illetve vagyonkezelői jogát.

Nagyot nőtt a profit is

A bevételek növekedésével párhuzamosan a költségek is emelkedtek tavaly, az adminisztrációs költségek 137,7 százalékkal 1,2 millió euróra nőttek, míg a személyi jellegű ráfordítások 81,3 ezer euróról 719,05 ezer euróra emelkedtek 2018-ban. Az EBITDA is nagyot emelkedett tavaly, az EBITDA 331,7 százalékkal 19 millió euróra emelkedett 2018-ban, a növekedés mögött elsősorban a jövedelemtermelő befektetési célú ingatlanok átértékelésének eredménye állt.

Nagyot nőtt tavaly a profit is, az Appeninn tárgyévi átfogó eredménye 543,8 százalékkal 16,4 millió euróra emelkedett. A cég a tavalyi év eredménye után nem fizet osztalékot, a társaság kedden megtartott közgyűlése az igazgatótanács javaslatát elfogadva úgy döntött, hogy a 2018-as év eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi, és az Appeninn a társaság menedzsmentje által tavaly megfogalmazott stratégiával összhangban a növekedésre fókuszál.

A menedzsment a növekedésre fókuszál

Emelkedett idén az árfolyam

A társaság keddi közgyűlésén úgy döntött, hogy a tavalyi év eredménye után nem fizet osztalékot, és az elért eredményt az ötéves stratégiában megfogalmazottaknak megfelelően teljes egészében a növekedés finanszírozására fordítja. Az Appeninn által tavaly júliusban megfogalmazott növekedési stratégia értelmében a társaság a következő években elsősorban "A" kategóriás, prémium irodaházak, valamint kiskereskedelmi ingatlanok akvizíciójával és fejlesztésével hozna létre a befektetők számára hosszú távon is jelentős hozamot és stabil cash flow-t biztosító ingatlanportfóliót.Az Appeninn ötéves stratégiában hangsúlyos szerepet kapnak az ingatlanakvizíciók és -értékesítés mellett a saját ingatlanfejlesztések, mind a kiskereskedelmi, mind az A-kategóriás irodapiacon, Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban. Az Appeninn által idén január végén lezárt, 4,5 milliárd forintos tranzakció keretében a társaság megszerezte Pro-Mot Hungária Kft. 74,99 százalékos üzletrészét, amivel a balatonvilágosi Club Aliga mintegy 37 hektár területű részének közvetett tulajdonjoga, valamint a fennmaradó mintegy 10 hektárnyi terület vagyonkezelői joga a társaság érdekeltségi körébe került. Az Appeninn turisztikai célú fejlesztéseket kíván megvalósítani az előző tulajdonos terveinek felülvizsgálatát követően, ha szükséges, új fejlesztési koncepciót is kidolgoz az ingatlan hasznosítására.A társaság tavaly 513 millió forintért megvásárolta a Miskolci Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál 3475/13 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant, amelyet a hosszú távon kíván bérbe adni. A bérleti szerződés magában foglalja az ingatlan átépítését is, emellett várhatóan további zöldmezős beruházásokra is sor kerül. Az Appeninn Nyrt. továbbá szerződést kötött két, Egerben, illetve Biatorbágyon található ingatlanra, ahol a társaság saját kivitelezésben épít áruházat hosszú távú bérbeadási céllal.Az Appeninn a tavalyi év második felében irányadó lecsorgás után januárban felpattant, az emelkedés azonban február elején kifulladt. Az elmúlt hónapok volatilis mozgásai után a részvény március végétől április közepéig gyakorlatilag odalazott, majd a részvény ezt követően ismét emelkedéssel próbálkozott meg. Az Appeninn 2,2 százalékos eséssel zárta a keddi kereskedést, míg a társaság részvényei idén 23,9 százalékkal kerültek feljebb.