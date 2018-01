Nagyvállalat is jöhet idén a BÉT-re

Végh Richárd arról beszélt, hogy újabb vállalatok léphetnek tőzsdére idén, többek között az ingatlanvállalatok tőzsdére lépéséhez kedvező a szabályozói környezet változása, a SZIT-ek megjelenésével (két társaság, a BIF és a Graphisoft Park már ebben a formában működik), ebben a szegmensben jöhetnek további kibocsátók, de más profilú vállalatok is, amelyek akár a prémium kategóriába kerülésre is kvalifikálhatják magukat.A BÉT tavaly két kínai bankkal is megállapodást kötött, ennek keretében dolgoznak azon, hogy jüan alapú termékeket bocsátsanak ki a BÉT-en, amelyeken keresztül a hazai kis- és intézményi befektetők is profitálhatnak a kínai gazdasági növekedésből, mondta el Körmöczi Dániel.Továbbra is cél a befektetői kultúra fejlesztése, elsősorban a BÉT Akadémián, az ELITE programon, és a BIB-en keresztül.A kereskedés likviditásának javítása érdekében a határidős BUX árjegyzői rendszer pozitív tapasztalatai alapján más termékkörre is kiterjesztenék a hivatalos árjegyzést, itt Máté-Tóth István arról beszélt, hogy minden termékkört vizsgálnak, de a fókuszban a kötvénypiac fejlesztése áll.A BÉT stratégiájában lefektetett cél, hogy az árjegyzett/elemzett midcapek száma 20-ra emelkedjen 4 év alatt. A Portfolio kérdésére Végh Richárd elmondta, elképzelhető, hogy 2018 folyamán újabb cégek is bekerülnek a programba, de előbb meg kell nézni, mik az eddigi lépések tapasztalatai, például a MiFID 2 kapcsán.A BÉT célja az is, hogy az MSCI Magyarország index 5 tagúra bővüljön (jelenleg az OTP, a Mol és a Richter a tagja), ezzel kapcsolatban kérdésünkre Végh Richárd elmondta, nem számítanak arra, hogy a kispapírok közül, például az Xtend piacon megjelenő vállalatok belátható időn belül meg tudnának felelni az MSCI kritériumainak, itt inkább arra kell gondolni, hogy már eleve nagy vállalatok jelennek meg a tőzsdén, és azok további fejlődésével, a kapitalizáció és a forgalom bővülésével válik elérhetővé, hogy bekerüljenek az MSCI indexbe.