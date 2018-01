Nap- és szélenergia: rugalmas célok jöhetnek az EU-ban

2022-re a 2030-as célt legalább 20 százalékban teljesíteniük kell;

2025-ben a 2030-as cél 45-50 százalékát kell elérniük;

2027-re a 2030-as cél megvalósításának minimum 70 százalékon kell állnia a tagországokban;

a szakaszok teljesüléséről az országoknak rendszeres időközönként jelentést kell tenniük.

Az Energia Unió irányításáról szóló kompromisszumos alku értelmében az EU-tagországoknak:A zöld képviselők által benyújtott rendelettervezethez képest a felvizezett, kompromisszumos javaslat a 2025-ös elvárás terén megengedőbb a tagországokkal szemben, amikor 50 százalék helyett a 45 százalékos teljesülést is elfogadja.A javaslatot a zöldek mellett a néppárti, liberális, szociáldemokrata és baloldali frakció is támogatta, így a szerdai plenáris szavazás várhatóan csak formaság lesz. A rendelettervezetbe épített nagyobb flexibilitás a következő hetekben a tagországokkal és az Európai Tanáccsal folytatandó záró tárgyalásokat is megkönnyítheti. Ugyanakkor a 2030-as célkitűzés jelentős megemelését - amit nagyrészt a szél- és napenergia költségek vártnál gyorsabb csökkenése motiválhatott - várhatóan nem minden ország fogadja majd könnyen.A keddi vitában ugyanakkor a konzervatív pártok ellenállása miatt nem sikerült megállapodást elérni az úgynevezett karbon büdzsé ügyében, amelynek gyakorlatilag a szén-dioxid-kibocsátás mentes uniós gazdaság megteremtése lett volna a célja 2050-től.